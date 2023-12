'Testimonianze' disegna l'atlante dei diritti umani

Firenze, 17 dicembre 2023 - Ciascuno, appena se lo può permettere, fa un po' Napoleone e tutto gli è dovuto. Cantava Dylan, con intento poi recepito in una sorta di indeterminatezza romantica, che "la risposta è nel vento". Ma il testo va un po' oltre e dice altro: se nasci in un posto o in un altro non lo decidi tu, ma questo fa la differenza. Se nasci alle nostre latitudini intenderai per diritti determinate cose, anche dimenticando i doveri. Se nasci in Bangladesh, tra i monsoni che ti distruggono tutto, intendi altro e forse non fai nemmeno in tempo a pensarci. 'Testimonianze' si è posta l'obiettivo di disegnare un atlante dei diritti umani.

Lunedì 18 Dicembre, nella Sala 'Dino Campana' delle Oblate di Firenze, in via dell'Oriuolo 24, verrà presentato alle 16.30 il volume speciale di 'Testimonianze' "Per un atlante dei diritti umani", realizzato in collaborazione con Amnesty International Italia per il 75esimo della Dichiarazione Universale dei dirirti dell'uomo.

Insieme al Direttore Severino Saccardi interverranno il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury, Giuliana Sgrena e il giovane giornalista Edoardo Bucci. I lavori saranno coordinati da Piero Meucci, direttore di 'Thedotcultura'.