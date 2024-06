Fiesole, Massimo Recalcati racconta i ‘Volti del desiderio’ al Teatro Romano

Fiesole (Firenze), 18 giugno 2024 – Prosegue l’Estate Fiesolana con l’appuntamento al Teatro Romano di Fiesole di mercoledì 19 giugno, dalle 21,15, che vedrà Massimo Recalcati protagonista de ‘I Volti del desiderio’, produzione e distribuzione Sava Produzioni Creative. Desiderio è una delle parole fondamentali della psicoanalisi. In un solo incontro speciale Massimo Recalcati ne indaga i diversi volti: il desiderio come domanda d’amore, come esigenza di riconoscimento, come manifestazione di inquietudine, come dissipazione, come fondamento della vita erotica, come apertura all’ignoto, come forza che accende ed espande la vita. Attraverso brevi filmati, musiche e immagini d’arte, ritrovando lo spirito che animò i divenuti celebri Lessici televisivi, lo psicoanalista ci condurrà lungo gli intricati labirinti del desiderio umano. Prevendita dei biglietti online su www.estatefiesolana.it, nei punti vendita Circuito Box Office Toscana,alla biglietteria del Teatro Romano di Fiesole Via Portigiani, 1 - telefono 055.5961293 - aperta tutti i giorni con orario 9/18.30 e la sera di spettacolo dalle 19,45.