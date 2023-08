Suoni e colori in Toscana: 34° festival tra Rignano e Reggello

Rignano (Firenze), 29 agosto 2023 - Rignano (Firenze), 29 agosto 2023 - Edizione numero 34 per il Festival "Suoni e Colori in Toscana": da giovedì 31 agosto, si svolgerà in maniera itinerante - come consuetudine - in location suggestive di Rignano e Reggello. La direzione artistica da otto anni è affidata a Fabrizio Checcacci. “In un mondo dove si predilige l’immediatezza della comunicazione – dice - abbiamo voluto ancora una volta andare in controtendenza e prediligere l’importanza del soffermarsi a raccontare. In ognuno dei sette appuntamenti del festival 2023 il filo conduttore è quello del racconto, sia esso di un autore, di un personaggio, di una storia, di un momento storico. Quello che ne è uscito fuori è un cartellone musicale estremamente eclettico (dal jazz, all’opera, al musical, alla canzone d’autore) dove il gusto per il racconto, con o senza parole, ne costituisce il solido filo conduttore”. Il festival si apre con Stevland, un viaggio musicale all’interno del percorso artistico di Stevie Wonder ad opera del sestetto jazz di Claudia Tellini e Riccardo Galardini. I fiori all’occhiello di questo festival sono i concerti di due grandi voci della musica italiana che si inseriscono anch’essi nella logica del racconto: alla sala Iris il 9 settembre ci sarà Rossana Casale con uno spettacolo interamente dedicato ai testi e alla musica di Joni Mitchell, la cantautrice americana che è stata un punto di riferimento per la Casale stessa e per artisti di tutto il mondo, contrassegnata da uno stile che si muove tra il folk, il jazz, il pop, il rock. L’altra voce d’autore che si esibirà al festival è quella di Peppe Voltarelli, autentico artista cult del cantautorato italiano: autore, attore, interprete, cantautore e musicista che esporta la sua arte ricercando le radici della propria terra, con lunghe tournées nei luoghi della nostra emigrazione antica (Germania, Canada, Stati Uniti, Argentina) e recente (Berlino, Barcellona, Praga). Il suo concerto va dalla canzone popolare alla riscoperta del folk del meridione, fino ai pezzi dell’ultimo disco La grande corsa verso Lupionòpolis registrato a New York. Ancora canzone d’autore ne I bischeri buoni e le belle passanti, un viaggio di Fabio Fantini e Federico Piras attraverso i personaggi maschili e femminili cantati da Georges Brassens e tradotte in italiano da Fabrizio de Andrè, Nanni Svampa e altri. Il teatro musicale sarà poi protagonista ne Le ragazze di Via Savoia 31, musical di e con Elisabetta Tulli, con le musiche di Andrea Calandrini, che narra le storie di quattro donne, Caterina, Ester, Lucia e Rosa (personaggi inventati, tutti interpretati dalla camaleontica attrice, ma ispirati alle sfortunate protagoniste di un reale fatto di cronaca del dopoguerra), quattro storie estratte casualmente dalle centinaia possibili tra tutte le donne in attesa di fare un colloquio per un posto da dattilografa. Tra la musica, i momenti di leggerezza, i tratti caratteristici e divertenti di ogni personaggio, un accorato omaggio alla figura femminile e alla sua apparente forza, che spesso cela un concetto di intimità, riscontrabile a livello universale. Anche quest’anno è rinnovata la collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino con due appuntamenti a ingresso gratuito: un concerto di Arie da Camera e “The Van Beethoven Game”, che chiuderà il festival il 15 settembre nella suggestiva location di Torre a Cona: uno spettacolo per quattro attori, soprano ed orchestra in cui ascolteremo aneddoti della vita, relazioni private, memorie scritte e ricordi di amici e musicisti su Beethoven, ma soprattutto ascolteremo la musica e la poesia delle voci del grande Maestro.

Gli spettacoli si svolgeranno in luoghi come la Pieve millenaria di San Leolino, il Castello di Volognano, Torre a Cona e Villa Pitiana. Ingresso: 12€ comprensivo di cena a buffet. 10€ riduzioni per over 65. Gli spettacoli del 4 settembre (Arie d’Opera) e del 6 settembre (La stagione dei fiori) sono ad ingresso libero. Prevendite su www.ticketone.it Info: [email protected] Prenotazioni: [email protected]