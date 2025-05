AM3 in mostra alla Palazzina Reale di Firenze: architettura tra memoria e innovazione

Firenze, 27 maggio 2025 – Si inaugura il 4 giugno alle ore 17, nella Palazzina Reale di Piazza Stazione, la mostra dedicata allo studio AM3, nell’ambito del progetto “Emergenti. Studi d’architettura” promosso dalla Fondazione Architetti Firenze. Lo studio palermitano AM3, fondato nel 2011 dagli architetti Marco Alesi, Cristina Calì e Alberto Cusumano, è il protagonista di questa monografica che esplora un approccio progettuale fondato sull’ascolto del contesto, la lettura delle stratificazioni storiche e la ricerca di equilibrio tra l’esistente e il nuovo. I progetti di AM3 si distinguono per la capacità di intervenire in scenari complessi, sia pubblici che privati, di valore paesaggistico o storico, con una visione che supera la semplice conservazione per esplorare nuove possibilità espressive.

Il programma inaugurale prevede i saluti istituzionali dell’architetto Caterina Bini, presidente della Fondazione Architetti Firenze, una lecture dei tre fondatori di AM3 e un dibattito moderato dagli architetti Francesca Cappelli e Antonio Salvi, consiglieri della Fondazione.

“Emergenti” è un’iniziativa volta a promuovere la cultura del progetto e valorizzare la Palazzina Reale, sede dell’Ordine e della Fondazione degli Architetti di Firenze, attraverso la selezione di giovani studi italiani distintisi nella progettazione. Ogni edizione prevede una mostra, una lecture e un volume monografico dedicato allo studio selezionato.

Il progetto è realizzato con il sostegno di Cascino srl e il partner tecnico Copisteria Universale. La Fondazione Architetti Firenze, nata nel 2012 per volontà dell’Ordine, promuove attività culturali, mostre, corsi, convegni e pubblicazioni volte all’aggiornamento della figura dell’architetto e alla diffusione della cultura architettonica contemporanea. L’esposizione sarà visitabile dal 5 al 13 giugno.