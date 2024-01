Subsonica in concerto a Firenze col nuovo tour, al via la corsa ai biglietti

Firenze, 21 gennaio 2024 - I Subsonica annunciano Subsonica 2024 Tour, ossia il ritorno sui palchi nei principali palazzetti italiani. La tournée, prodotta da Live Nation, toccherà sette città e Palasport nel mese di aprile. Si parte il 3 aprile a Mantova e si prosegue il 4 aprile a Milano, il 6 aprile a Conegliano (TV), l’8 aprile a Roma, il 10 aprile a Bologna, l’11 aprile a Firenze per chiudere il 13 aprile a Torino. Ed è proprio dal palco montato su un ring, a richiamare l’immaginario del nuovo singolo “Pugno di Sabbia, all’Ex Macello di Milano che i Subsonica lanciano le date dei nuovi attesissimi concerti. Durante lo showcase, dedicato al pubblico più fedele, i Subsonica hanno ripercorso tutta la loro straordinaria storia suonando in scaletta per ordine il primo singolo di ogni album che ha segnato la loro longeva carriera, concludendo con il recente “Pugno di Sabbia” che anticipa il decimo album. “Dopo 27 anni di storia in una band ognuno di noi - raccontano i Subsonica - ha imparato a conoscere l’altro più di se stesso ed è sempre molto forte il sogno condiviso e la consapevolezza di avere costruito insieme una solidità capace di sfidare il tempo e le onde della sorte. A proposito di tempo l’appuntamento che si avvicina è importante: quello con il decimo album, che abbiamo voluto interpretare al massimo delle capacità, mettendo a disposizione anche il frutto delle singole esperienze, per realizzare un disco che in questo momento sentiamo fondamentale”. Radio Capital è la radio ufficiale del tour. I biglietti sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Maurizio Costanzo