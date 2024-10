Su il sipario a Osteria Nuova: 15 spettacoli per la nuova stagione

Bagno a Ripoli, 03 ottobre 2024 - Su il sipario al Teatro storico di Osteria Nuova, frazione di Bagno a Ripoli, con una novità: verranno ospitati su questo piccolo, ma grande palco anche cinque spettacoli selezionati tra quelli partecipanti al concorso teatrale "Fantastica destinazione". Andranno in scena tra febbraio e maggio con l’obiettivo di promuovere l’arte teatrale non professionistica. Il concorso è rivolto a tutte le compagnie e gruppi teatrali amatoriali del territorio toscano. La rassegna si chiuderà sabato 10 maggio alle 21 (con replica l’11 maggio alle 17) con lo spettacolo dei Viaggiatori Fermi “Taxi a due piazze”, seguito dalla premiazione dei vincitori della 1° edizione del concorso.. Per partecipare bisogna scrivere a [email protected]. Il calendario ufficiale del teatro, composto in tutto da 15 spettacoli, si parte questo sabato, 5 ottobre, alle 21 e domenica alle 17 con la “Compagnia dei Viaggiatori Fermi” in “Perfetti sconosciuti”, con adattamento teatrale e regia affidati a Elena Barghini. La Compagnia tornerà in scena con “Ultime notizie dalla famiglia” sabato 19 ottobre alle 21, monologo tratto dalla saga della famiglia Malaussène. Sarà invece la Compagnia "Il camerino volante" a prendersi la scena con “Rose e crisantemi” sabato 9 novembre alle 21 e domenica 10 novembre alle 17. L’impegno dei Viaggiatori Fermi per contrastare la violenza di genere si concretizza nel doppio appuntamento di “V x Violenza” in programma sabato 23 novembre alle 21 e domenica 24 novembre alle 17, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Spettacolo in musica sabato 8 dicembre alle 21, la sera dell’Immacolata, con lo spettacolo omaggio a Amy Winehouse di Denise Giardino. La Compagnia Benoltre aprirà la programmazione del 2025: sabato 11 gennaio alle 21 appuntamento con “Amleto. Il principe non si sposa”, mentre l’indomani, domenica 12 gennaio alle 17, l’Associazione Spazio Ipotetico andrà in scena con “Circo Aut Out”. La Compagnia dei Viaggiatori Fermi chiamerà tutti a raccolta con “A piedi nudi nel parco” sabato 25 gennaio alle 21 e domenica 26 gennaio alle 17. La Compagnia Pizzichi di sale porterà sul palco “Black Comedy” sabato 12 aprile alle 21 e domenica 13 alle 17. E poi, appunto, spazio ai finalisti del nuovo concorso. Info e prenotazioni: www.compagniaviaggiatorifermi.it, tel. 333.1051498 Il Teatro storico di Osteria Nuova è in via Roma 448 a Bagno a Ripoli.