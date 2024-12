Nasce la Settimana delle Tradizioni. Al via la prima edizione con tanti eventi a Firenze

Firenze, 12 dicembre 2024 - Al via la prima edizione della Settimana delle Tradizioni. Per la prima volta, nella settimana precedente al Natale, una serie di iniziative, al Palagio di Parte Guelfa aperte ai cittadini e gratuite grazie ai volontari del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, i figuranti ed i calcianti del Calcio storico Fiorentino. “Ringrazio tutti gli uffici del Comune di Firenze e che si sono tanto adoperati per costruire questa settimana – spiega l’assessora alla tradizioni popolari Letizia Perini – assieme ai volontari del Corteo ed ai colori del Calcio storico che si metteranno a disposizione della cittadinanza e di tutti coloro che abbiano desiderio di scoprire le tradizioni fiorentine attraverso le visite guidate e i tanti appuntamenti offerti. Una settimana all’insegna dell’amore per Firenze e per scoprire il passato fiorentino ed arrivare così al Natale con un bagaglio di conoscenze in più sulla storia della città”. Mettiamo a disposizione il Palagio di Parte Guelfa all’interno del quale saranno visibili tanti cimeli del Calcio Storico Fiorentino, i costumi del Corteo della Repubblica Fiorentina ed i bozzetti di Silvano “Nano” Campeggi”.

“Una settimana con tante iniziative. Inizieremo sabato prossimo, alle 18 col concerto dei Musici del Corteo Storico sull’Arengario di Palazzo Vecchio. Durante la settimana – prosegue il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi – avremo anche la festa degli Omaggi. Daremo dei riconoscimenti a due calcianti: Paolo Bologna degli Azzurri che è diventato campione italiano dei superwelter di pugilato ed Edoardo Giustini dei Bianchi che è diventato campione italiano dei massimi di pugilato. Premieremo il miglior calciante del torneo con un riconoscimento dell’artista Briccolani. Il Corteo della Repubblica Fiorentina ed il Calcio Storico sono stati dichiarati patrimonio culturale immateriale. Un riconoscimento importante che dimostra come il Calcio Storico Fiorentino sia cresciuto in questi ultimi 15 anni grazie prima ad Andrea Vannucci e poi a Letizia Perini”. “Un programma molto ambizioso. Un ringraziamento a Massimo Coppi che ha ideato la Settimana delle Tradizioni e che immaginiamo di poter implementare in futuro. Saranno interessanti – conclude il direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina Filippo Giovannelli – le visite al Palagio di Parte Guelfa, un palazzo spesso sconosciuto ai fiorentini. Saranno oltre 15 le persone, in costume, che hanno dato la propria disponibilità per queste visite che dureranno 45 minuti”.

Questo il programma: sabato 14 dicembre alle ore 18 sull’arengario di Palazzo Vecchio il concerto di Natale dei Musici del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino. Dal 16 al 21 dicembre esposizione di pali e paliotti dei Tornei del Calcio Storico Fiorentino. Lunedì 16 dicembre dalle 15 alle 18 al Palagio di Parte Guelfa il giorno del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina: i Capitani raccontano, visite guidate ai Personaggi della Storia dell’Esercito della Repubblica Fiorentina del 1530 alle ore 15 - 16 - 17. Martedì 17 dicembre dalle 15 alle 18 al Palagio di Parte Guelfa il Giorno dei Musici della Repubblica Fiorentina, i Musici raccontano: visite guidate alle musiche, strumenti e Personaggi della Banda più antica di Firenze alle ore 15, alle 16 e alle 17. Ore 18 Inno alla Vittoria Mercoledì 18 dicembre dalle 15 alle 18 al Palagio di Parte Guelfa il Giorno dei Bandierai degli Uffizi e Gonfalonieri delle Magistrature della Repubblica Fiorentina. I Bandierai degli Uffizi e i Gonfalonieri delle Magistrature raccontano - Visite guidate alle Magistrature fiorentine, musiche, strumenti e Personaggi degli sbandieratori Ufficiali di Firenze alle ore 15, alle 16, alle 17 e alle 18: Esibizione in Piazzetta di Parte Guelfa Giovedì 19 dicembre alle ore 16 al Palagio di Parte Guelfa corteo degli Omaggi natalizi.

Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina omaggia di un dono natalizio le più alte cariche cittadine recandosi con una rappresentanza alle sedi istituzionali, all’Arcivescovato, alla Prefettura, dal presidente della Città Metropolitana a Palazzo Medici Riccardi, dal presidente della Regione Toscana a Palazzo Strozzi-Sacrati e dal sindaco di Firenze nel Salone dei 500 Palazzo Vecchio. Venerdì 20 dicembre alle ore 18 al Palagio di Parte Guelfa gli auguri del Calcio Storico Fiorentino. Serata di auguri e premiazione ad ingresso riservato ai Calcianti e ai Personaggi del Corteo e del Calcio Storico per l’anno. Presenta Eva Edili. Sabato 21 dicembre dalle 15 alle 18 al Palagio di Parte Guelfa esposizione delle pitture di Silvano Campeggi detto “Nano” a tema Calcio Storico Fiorentino, visite guidate all’arte di Nano Campeggi e ai personaggi rappresentati alle ore 15, alle 16 e alle 17. Nel Palagio di Parte Guelfa saranno visibili tanti cimeli del Calcio Storico Fiorentino, i costumi del Corteo della Repubblica Fiorentina ed i bozzetti di Silvano “Nano” Campeggi”. Maurizio Costanzo