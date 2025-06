Sesto, Sara Bosi in scena con ‘Darling’ alla biblioteca Ragionieri

Firenze, 2 giugno 2025 - Sara Bosi in scena alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino L’attrice sestese voluta da Ferzan Ozpetek nell’ultimo film “Diamanti”, porta in scena “Darling”, con cui prendono il via gli spettacoli di “Un palco in biblioteca”. Attrice sestese voluta da Ferzan Ozpetek nell’ultimo film “Diamanti”, Sara Bosi inaugura gli spettacoli di “Un palco in biblioteca”, la rassegna estiva in programma nel cortile della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze). Appuntamento mercoledì 4 giugno alle ore 21,15: “Darling” è il monologo in cui Sara Bosi racconta quattro storie di piccole grandi donne, diverse per sogni ed età. La prima, una bambina-ragazza innamorata dell’amore che si trova di fronte all’emozione di ricevere in dono il suo primo anello. La seconda, una giovane anziana che realizza l’immobilità del suo essere quando, forse, è troppo tardi. La terza deve fare i conti con le ansie e le disillusioni scottanti di un amore finito per la volontà di chissà chi. La quarta è arrabbiata, triste, stanca. Un leggero e variegato affresco sulle contraddizioni, gioie e dolori, bellezza e drammaticità, dell’amore. Supervisione artistica di Pierfrancesco Favino. “Darling è uno spettacolo che si propone di guardare a differenti realtà quotidiane attraverso sinceri sguardi femminili – spiega Sara Bosi - senza filtri e senza retorica. Le domande che le quattro anime protagoniste del testo pongono quasi inconsapevolmente, sono universali e allo stesso tempo intime, parlano infatti a donne e a uomini, e con loro si interrogano su cosa voglia dire ‘crescere’ e ‘apparire’ nella società e nei rapporti umani di oggi”. La serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851. Info e programma completo sul sito della Biblioteca Ragionieri www.bibliosesto.it. Ricordiamo che alla Biblioteca Ragionieri è in corso la mostra “Le vie delle storie” dedicata all’editoria cinese per ragazzi, dalla tradizione alla modernità, dall’incisione al disegno, al graphic novel. Come arrivare: linea 64 Autolinee Toscane: dalla stazione di Sesto Fiorentino fino a capolinea; linee 2 e 28 Autolinee Toscane da Piazza Dalmazia fino a fermata Cimitero, poi proseguire a piedi lungo tutto il viale XX settembre; linea 57 Autolinee Toscane da Piazza Puccini fino a fermata Primo Maggio 03, poi proseguire a piedi attraverso via Manin e viale XX Settembre. L’ingresso agli spettacoli è gratuito tranne dove diversamente indicato.Prenotazioni online bit.ly/sestoeventi o telefonicamente al numero 055.4496851.