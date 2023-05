Firenze, Serra Yilmaz legge le “Novelle orientali” di Marguerite Yourcenar

Firenze, 10 maggio 2023 - È un Oriente largamente inteso quello tratteggiato dalla scrittrice Marguerite Yourcenar nelle sue “Novelle orientali”. Una raccolta ammantata di poesia e racconti struggenti a cui l’attrice Serra Yilmaz attinge per il suo spettacolo-reading in programma venerdì 12 maggio alle ore 20,30 sul palco del teatro Goldoni di Firenze, per la stagione 2023 del Teatro delle Donne. Grande amante dell’Oriente, Marguerite Yourcenar mescola memorie di viaggi e racconti. Ora tragici, ora mitologici, ora ripresi da vecchie tradizioni sconosciute ai più, apologhi taoisti. Miti indù che parlano di sentimenti umani e passioni nelle loro sfumature più varie e contraddittorie, come pure del potere salvifico dell’arte che pare intatto in ogni epoca dell’umanità. Un testo che si combina a meraviglia con la storia e l’indole di Serra Yilmaz, attrice turca ormai di casa in Italia – ma con ampi trascorsi anche in Francia, dove si è laureata in Psicologia e ha studiato teatro - , interprete prediletta di Ferzan Ozpetek. Seguendo Yourcenar, si va dai Balcani al Giappone, includendo l’amatissima Grecia (che la scrittrice considerava sua terra di elezione, conosciuta attraverso il poeta Andre Embiricos, a cui il volume è dedicato) e ci si spinge fino all’India. La scrittura, ricchissima ed elegante, regala un’aura da favola alle narrazioni proposte che brillano in una luce senza tempo e che ben si addicono ad una lettrice di eccezione, cosmopolita e appassionata come Serra Yilmaz. Percorreremo attraverso la sua interpretazione, un viaggio in cui è il destino a prendersi gioco degli uomini e a guidare i loro passi e dove si ricorda che la via verso la libertà si esprime sovente attraverso il sogno totalizzante dell’arte. Biglietti da 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1, titolari Carta dello Studente e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne). Info, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 0552776393 - [email protected]), prevendite online anche su www.ticketone.it. Maurizio Costanzo