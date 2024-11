Scurati, Camusso, Fini: al via Giorni di Storia festival

Firenze, 7 novembre 2024 - Si parlerà di Giuseppe Pescetti e Antonio Gramsci, Liberazione e imprese partigiane, conflitto tra poteri dello Stato e Shoah, insieme ad Antonio Scurati, Susanna Camusso, Valdo Spini, Gianfranco Fini, Mimmo Franzinelli, Marcello Flores, Giulia Bosetti e altri protagonisti della cultura, del giornalismo, della politica. Da domenica 24 novembre a venerdì 6 dicembre, Sesto Fiorentino e Calenzano ospiteranno “Giorni di Storia”, il festival di incontri, spettacoli, talk organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con il Comune di Calenzano, con il sostegno di Unicoop Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Consiglio regionale della Regione Toscana nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione. Dedicato a “Democrazie e regimi”, "Giorni di Storia" intreccerà un secolo di cronache, lotte politiche e civili, offrendo un percorso che riflette le tensioni e le trasformazioni della nostra società. Tutte le iniziative sono a ingresso libero, per alcuni eventi è richiesta la prenotazione. Non mancheranno proposte per bambini, escursioni ed eventi collaterali, come la passeggiata anteprima “Camminare nella Storia” di domenica 24 novembre (ore 15) a Calenzano, raccontata attraverso i suoi monumenti, il suo paesaggio e la sua cultura. Inaugurazione martedì 26 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto (ore 17,30) dove lo storico Michele Sarfatti condurrà la conferenza “La persecuzione degli ebrei nell'Italia fascista, 1938-1945”. Mercoledì 27 doppio appuntamento: alle 18, alla Biblioteca Civica di Calenzano, si parlerà della radio e del suo impiego al servizio della libertà o delle dittature, insieme a Riccardo Chiari e Fabio Giovannoni di AIRE; alla Ragionieri di Sesto (ore 21) andrà in scena “E adesso, liberi tutti!”, spettacolo su uomini e donne che parteciparono alla liberazione di Firenze e della Toscana, a cura di Atto Due. Sempre alla Biblioteca di Sesto, venerdì 29 (ore 17,30) Valdo Spini ricorderà Giuseppe Pescetti, deputato di Sesto Fiorentino e primo parlamentare socialista toscano. Sabato 30 novembre all’Istituto De Martino (ore 15) presentazione di “Luca ed io", libro di Giovanni Pirelli sulla ritirata di Russia; alle 17 alla Ragionieri conferenza di Mimmo Franzinelli e Marcello Flores su “Conflitto tra poteri. Magistratura, politica e processi nell'Italia repubblicana”; alle 21 al Teatro della Limonaia lo spettacolo “Gramsci Antonio detto Nino”, con Fabrizio Saccomanno, di Francesco Niccolini. A Calenzano (ore 15) ancora un appuntamento con “Camminare nella Storia”, alla scoperta di Calenzano Alto. Fare Storia con i mattoncini Lego: è quanto si propone Italian BrickHistory, il progetto di Public History che lunedì 2 dicembre alle ore 17,30, alla Biblioteca Ragionieri, inviterà piccoli e grandi appassionati al laboratorio partecipativo “25 aprile 1945, i partigiani liberano le città ' a cura dell’Istituto Ernesto De Martino e della Fondazione Valore Lavoro di Pistoia, con Stefano Bartolini e Francesco Cutolo. “I sindacati nella storia come strumento di democrazia” è invece il titolo dell’incontro che alle 17,30 vedrà ospite, in Biblioteca, Susanna Camusso, segretaria generale della CGIL. Fondatore di Alleanza Nazionale, ex presidente della Camera dei Deputati e vice-presidente del Consiglio, Gianfranco Fini sarà ospite di “Giorni di Storia”, martedì 3 dicembre alla Biblioteca Ragionieri (ore 17,30), nell’ambito dell’incontro/dibattito condotto dalla giornalista e scrittrice Agnese Pini, direttrice dei quotidiani Monrif. Dedicato ai più piccoli “Hamelin”, spettacolo di animazione teatrale sull'educazione alla democrazia in programma mercoledì 4 dicembre (ore 17), sempre alla Biblioteca Ragionieri. Alla Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino, alle ore 18, presentazione del libro “Il cielo sottosopra. Il romanzo di Giuseppe Pescetti”: l’editore Stefano Rolle ne parlerà con l’autrice Elena Andreini. La giornata continuerà all’Officina Civica di Calenzano, dove alle 21,30 Cantiere Obraz proporrà la performance di teatro partecipativo “Metropolis”: gli spettatori, guidati dagli attori, scopriranno la vita di alcune città ideali, riflettendo su temi di diversità, democrazia, convivenza e partecipazione. E ancora, giovedì 5 dicembre alla Libreria Rinascita (ore 18), la scrittrice e giornalista Maria Rosa Cutrufelli presenterà il libro dedicato alla sindacalista, pacifista e militante antifascista Maria Giudice, “Vita folle e generosa di una pasionaria socialista”. “Giorni di Storia” si chiuderà venerdì 6 dicembre: al Cinema Grotta di Sesto Fiorentino (ore 18) incontro con lo scrittore Antonio Scurati, con in primo piano il suo ultimo libro “M. L’ora del destino”. Alle ore 21, alla Biblioteca Ragionieri l’attrice Daniela Morozzi intervisterà Giulia Bosetti, inviata RAI e autrice del reportage “La dittatura delle armi”. Giunto alla terza edizione, “Giorni di Storia” allarga per la prima volta all’area metropolitana di Firenze, con il coinvolgimento di Calenzano. Il festival è organizzato in collaborazione con l’Istituto Ernesto De Martino e la Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino.