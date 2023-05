Musica, porte aperte alla Scuola di Fiesole

Fiesole (Firenze) 17 maggio 2023 – La Scuola di Musica di Fiesole organizza due Open Day per chi non ha ancora iniziato a suonare uno strumento, oppure a cantare e potrebbe farlo in una splendida realtà formativa dove l’insegnamento della musica si muove su percorsi che uniscono all’attitudine innovativa l’esperienza acquisita in cinque decenni di intensa operatività.

Domenica 21 e domenica 28 maggio 2023, dalle 10 alle 13, bambini e ragazzi potranno godere di brevi interventi musicali di alcuni ensemble vocali e strumentali della Scuola; chi lo desidera potrà provare gli strumenti sotto la guida degli insegnanti, mentre un desk informativo a cura dei docenti coordinatori e della segreteria didattica sarà a disposizione dei genitori.

Partecipando all’open day di domenica 21 maggio sarà possibile ascoltare il Coro Giovanile, l’Orchestra Crescendo (archi, arpa e percussioni) e l’ensemble S-bandiamo (fiati e percussioni), per conoscere alcune attività collettive che sono il cuore della didattica fiesolana.

Chi parteciperà 28 maggio sarà accolto dall’Orchestra Piccolissimi Musici (archi, pianoforti, arpe e percussioni), dal coro Cantare il solfeggio e da S-bandiamo.

Successivamente si potrà partire alla scoperta dei singoli strumenti musicali, anche provandoli sotto la guida dei docenti e degli studenti dei corsi accademici. Per una pausa si potrà approfittare del grande prato della Torraccia e trattenersi fino alle 13.

L’iscrizione è gradita e può essere effettuata gratuitamente sul sito della Scuola di Musica di Fiesole. Per coloro che già suonano o cantano la Scuola organizza gli Incontri con il Maestro, uno spazio di ascolto gratuito nel quale sarà possibile farsi ascoltare dai docenti fiesolani. Ingresso libero Per informazioni: 055/597851 oppure www.scuolamusicafiesole.it