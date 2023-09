Scandicci, vent'anni di Urban farmers: grande festa alla Circular farm

Scandicci, 18 settembre 2023 – L’associazione Urban farmers è già grande, eppure è così giovane. Mercoledì 20 settembre, a partire dalle 17, festeggerà vent’anni, neanche a dirlo, alla Circular farm di via di Triozzi 361/A, a Scandicci, la fattoria senza terra che ha come obiettivo quello di produrre cibo sano e di qualità rigenerando le risorse e limitando al massimo la produzione dei rifiuti, dove trova sede l’associazione.

Urban farmers è un’associazione di promozione sociale nata con lo scopo di divulgare attraverso eventi e iniziative il concetto di ‘agricoltura urbana’ prendendo come riferimento una visione legata alla Blue economy e all’economia circolare. Per questo, si occupa di promozione e progettazione per lo sviluppo sostenibile del territorio, sia da un punto di vista ambientale, sociale ed economico a favore di filiere integrate e processi produttivi a impatto zero. Non solo organizza di corsi di formazione e sensibilizza fin da bambini sull’importanza dell’economia circolare, grazie all’intensa attività di divulgazione nelle scuole.

Così alla grande festa di mercoledì, ci saranno tante iniziative per grandi e piccini, all’insegna della sostenibilità: si comincia alle 17 con i laboratori per i bambini, quello di racconti e fiabe a cura di Irene Bussotti; e ‘Per fare un fungo ci vuole un caffè’, un iniziativa di formazione per i bambini che insegna in maniera divertente le meraviglie del mondo dei funghi come gustoso prodotto che si può coltivare a partire da uno scarto, grazie alla preziosa esperienza sviluppata in materia dall’azienda locale Funghi Espresso. Poi alle 18,30 l’agronomo Antonio Di Giovanni presenterà l’associazione Urban farmers. Ospite d’onore sarà Rossano Ercolini, presidente del Centro Ricerca Rifiuti Zero del comune di Capannori, che presenterà il suo libro ‘Il bivio’, manifesto per la rivoluzione ecologica.

La campagna, anche se in città, si sa, stimola l’appetito. Perciò alle 20, via all’apericena a chilometro zero della Circular farm; e poi dalle 21, per chiudere in bellezza, dj set per due salti in pista, anzi…nell’aia.

Il ricavato della serata, andrà a finanziare i progetti di educazione ambientale per le scuole. Ingresso libero con tesseramento associazione. Per informazioni: pagina Facebook 'Urban Farmers' https://www.facebook.com/profile.php?id=100064610082277