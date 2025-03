Rossana Manetti porta i suoi “Appunti di una viaggiatrice” a Prato

Firenze, sabato 1 marzo 2025 - Oggi pomeriggio alle 16,30, la Libreria Giunti al Punto di Corso Mazzoni 27 a Prato ospiterà la presentazione di “Appunti di una viaggiatrice. Immagini e suggestioni”, il nuovo libro di Rossana Manetti. L’evento, curato dall'editrice Lucia Pugliese, prevede letture di Daniela Massei e offrirà l’occasione di scoprire un autentico réportage dal mondo. L’opera di Rossana Manetti, alla sua prima esperienza editoriale, riesce a trasportare il lettore in luoghi lontani di rara bellezza, accompagnando ogni descrizione con splendide fotografie scattate dall’autrice. Tali immagini e parole restituiscono sensazioni profonde, quasi multisensoriali, che richiamano le affascinanti tradizioni dei popoli incontrati. Vengono inoltre forniti interessanti dettagli, spesso assenti nella grande informazione, su templi suggestivi o angoli sconosciuti di mete esotiche. "Il volume è il risultato di un autentico spirito esplorativo - è il commento di Lucia Pugliese -: l’autrice racconta di non aver mai rinunciato a raggiungere terre inospitali o impegnative, pur di coglierne la vera essenza. Nel corso dei suoi viaggi come capogruppo, Manetti ha annotato con cura momenti e luoghi, raccogliendo esperienze che in questo libro si presentano come un tesoro di resoconti, proprio come facevano gli antichi navigatori rinascimentali nei loro diari. Rossana Manetti, spinta da una passione mai sopita per la scoperta, accompagna il lettore in un itinerario interiore fatto di nostalgia, curiosità e nuovi stimoli. Le sue parole evocano una pluralità di immagini: dai suggestivi templi di culture lontane fino a esperienze di vita quotidiana raccolte con pazienza e professionalità."

L’appuntamento di oggi pomeriggio con la presentazione di “Appunti di una viaggiatrice”, rappresenta dunque un momento speciale per immergersi in mondi diversi e lasciarsi ispirare dalla magia del viaggio.

Caterina Ceccuti