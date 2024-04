Rachmaninov e Puccini per una grande serata di musica al Teatrodante

Campi Bisenzio, 6 aprile 2024 – Dopo i danni causati dall'alluvione che ha colpito il territorio di Campi Bisenzio, incluso il Teatrodante Carlo Monni, gli appassionati della musica attendono con fervore il tanto agognato concerto, ora riprogrammato per il 14 aprile alle 18. In questa occasione due giganti dell'ultimo romanticismo, Sergej Vasil'evic Rachmaninov e Giacomo Puccini, saranno protagonisti. Ognuno di loro incarna il romanticismo nella sua forma più pura e potente. In primo piano, il celebre Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore, Op. 18 di Rachmaninov, un capolavoro intramontabile. Composto tra il 1900 e il 1901, questo concerto segnò il trionfale ritorno del musicista dopo un periodo buio segnato da una depressione. Stefano Scalise, acclamato pianista emergente, darà vita a questa sublime composizione, accompagnato dall'Orchestra Nuova Europa sotto la direzione del rinomato Alan Freiles. Per l'occasione, sarà impiegato un raro pianoforte gran coda Steinway D del 1890, appartenente alla prestigiosa Villa Schifanoia di Firenze, scelta per la sua sonorità perfetta per il repertorio di Rachmaninov. Nella seconda parte del concerto, l'attenzione si sposta su Giacomo Puccini, il maestro dell'opera italiana. Attraverso brani selezionati da opere come La Bohème, Tosca e Madama Butterfly, il soprano Veronica Senserini e il tenore Long Ning, celebre per i suoi acuti straordinari, ci condurranno in un viaggio emozionale attraverso il mondo incantato della lirica.

Nonostante le avversità provocate dall'alluvione, la nuova direzione del Teatro Carlo Monni, guidata dalla direttrice generale Sandra Gesualdi e dalla presidente Ornella Mercuri, si impegna a riaprire le porte alla cultura, proponendo una variegata programmazione che abbraccia diversi linguaggi artistici, dalla prosa al jazz, passando per la musica classica e lirica. Una parte dei proventi del concerto verrà destinata al restauro del teatro, ancora danneggiato dall'alluvione. Si invita quindi il pubblico a partecipare numeroso non solo per godere di quest'evento straordinario, ma anche per contribuire al recupero di questo importante luogo culturale.

Biglietti acquistabili on line su sito www.omegamusica.org o in teatro in orario di apertura