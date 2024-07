Pooh, rinviato al 28 luglio il concerto a Pratolino: colpa dell’influenza

Firenze, 24 luglio 2024 - È stato rinviato il concerto dei Pooh al parco mediceo di Pratolino. A causa di una forte forma influenzale che ha colpito un componente della band, il concerto dei Pooh previsto per giovedì 25 luglio, al Parco Mediceo di Firenze di Pratolino nell’ambito del Musart Festival, viene rinviato a domenica 28 luglio. I biglietti già acquistati per il concerto restano validi per la nuova data del concerto. Come precisa l'organizzazione, è comunque possibile chiedere il rimborso del biglietto per chi lo desidera. Per informazioni e rimborsi: friendsandpartners.it e musartfestival.it.