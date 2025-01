Firenze, 14 gennaio 2025 – “Poesia, racconti e... zombies!”, questo il titolo dell’incontro in programma venerdì prossimo alle 21 nel salotto al primo piano del Circolo Arci Isolotto (in via Maccari 104), durante il quale il giornalista e scrittore Francesco Giannoni presenterà il libro firmato da Enrico Zoi “Delinguare Cerillarius. Diario tirrenico di un sospeso sentire” (I Libri di Mompracem, 2023), illustrato dal figlio e artista Filippo Zoi. Al contempo, il giornalista e scrittore Enrico Zoi presenterà il libro di Francesco Giannoni “I racconti della sfiga” (Sarnus, 2023), mentre l’attore e interprete Massimo Blaco eseguirà delle letture tratte dai libri e introdurrà gli “zombies”. “Una serata tra serio e faceto – anticipa Enrico Zoi -, in cui, insieme all'amico Francesco Giannoni, ci divertiremo a presentare i nostri due libri, insieme poetici e ironici. Il mio, “Delinguare Cerillarius”, è un viaggio sul mare ai confini della realtà e in parte anche alle soglie dell'aldilà, un po' poesia, un po' prosa, un po' diario, con i disegni di Filippo Zoi. “I racconti della sfiga” di Giannoni è un'antologia molto divertente che illustra ai lettori i mille meccanismi, trucchi, episodi, corsi e ricorsi che la sfiga può portare nella vita delle persone. Il capitolo zombie è introdotto dall'attore Massimo Blaco, espertissimo in materia. La ciliegina sulla torta sarà la proiezione, alla sua presenza, del videoclip di Luca Elmi “Luke vs Zombies”, un corto sorridente e musicale in cui gli zombies sanno sia ballare che fare (pochina) paura!”