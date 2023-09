Pina Ragionieri, un concerto per ricordarla nella “sua” Casa Buonarroti

Firenze, 15 settembre 2023 – Coloro che l’hanno conosciuta sanno che l’instancabile entusiasmo di Pina Ragionieri per le arti non si manifestava esclusivamente nella ricerca e lo studio di capolavori pittorici o scultorei: la sua prima passione è stata la musica, perché in gioventù Pina Ragionieri era una magnifica pianista.

Direttrice e presidente di Casa Buonarroti, è morta nel gennaio del 2019: di certo una delle più attente, appassionate, preparate e significative figure del panorama culturale di Firenze.

Per ricordarla, l'ottimo, raffinato pianista Gregorio Nardi terrà un “Concerto per Pina Ragionieri”, sabato 16 settembre alle 21 esattamente nella “sua” Casa Buonarroti, in via Ghibellina, 70. In programma musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Mòdona. Autore quest'ultimo, non scelto a caso da Nardi, perchè raffinato maestro della Ragionieri. Poi approfittando dello stupendo scenario offerto da Casa Buonarroti, la stessa Ragionieri divenne organizzatrice di coinvolgenti stagioni concertistiche e protettrice di quei musicisti ai quali andava la sua ammirazione.

E Gregorio Nardi è stato uno di loro: negli anni, di pari passo all’affetto, è cresciuta la sua gratitudine verso questa magnifica, irresistibile amica. Il programma che ha prescelto per ricordarla è composto interamente da brani che furono nel repertorio della Ragionieri: capolavori che i figli e gli amici ricordano di averle ascoltato suonare. L’intenzione è quella di ritrarla questa volta con i suoni. Invece che col pennello e lo scalpello.