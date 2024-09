Paolo Benvegnù in concerto a Sesto Fiorentino

Firenze, 2 settembre 2024 - La Targa Tenco? Solo l’ultimo riconoscimento per Paolo Benvegnù, outsider della musica prestato al miglior cantautorato, all’indie e al rock, in concerto martedì 3 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino, nell’ambito della rassegna Liberi Tutti organizzata per l’80esimo anniversario della Liberazione. La serata è a ingresso libero. In primo piano “È inutile parlare d'amore”, ultimo album con cui Benvegnù si è aggiudicato la Targa Tenco 2024 come “Migliore Album in assoluto”, oltre al secondo posto nella categoria “Miglior Canzone” con “L’Oceano”: un disco che indaga sulla potenza dell'immaginazione, dell'istinto, del pre-pensiero, dell'accudimento verso l'altro che sono presenti in tutti gli esseri umani. Come in un romanzo sul presente, che molto somiglia al futuro prossimo, questa raccolta di canzoni muove un interrogativo: esiste una Praticità, nell'Astratto, nell'Irrazionale, nell'Amore? “E’ un vero e proprio romanzo di formazione – spiega Benvegnù - la sceneggiatura di un film che nessuno girerà e di cui nessuno sentiva il bisogno. Ogni atto di costruzione gratuito, del resto, in un mondo intriso di pragmatismo e di volontà di posizione, è un atto inutile. Tutto ciò che non è visto è inutile”. Ad aprire la serata saranno i Demagò, ottima band umbra gravitante in orbite indie-rock, che proprio in questi giorni ha terminato la registrazione del nuovo Ep, mentre dalle Marche arriveranno gli Smitch in Blu Ray, con il loro alt rock intriso di psycho funk. Sempre in piazza Vittorio Veneto e sempre a ingresso libero, Liberi Tutti continua con i concerti di Solito Dandy e I Segreti (4 settembre), Postino e Drop Circle (5 settembre), Alex Neri, Salvatore Frega & Electrosymphonic Orchestra (6 settembre). E ancora, lo spettacolo “Il duce delinquente” di Aldo Cazzullo, sul palco insieme a Moni Ovadia, con musiche dal vivo di Giovanna Famulari (7 settembre) e il gran finale con concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio (8 settembre). Grazie al supporto del progetto Under 30 di Unicoop Firenze, tornerà anche la Silent Disco (5 settembre dalle ore 23) a cura del Clan dei Ribot: tre consolle affidate ai dj Iffabry, La Desy e miXter per spaziare tra evergreen, dance '90 e house. Indossando le cuffie, ognuno potrà scegliere il proprio canale preferito, per una sfida all’ultimo ballo. Come tutte le iniziative di Liberti Tutti, anche la Silent Disco è a ingresso gratuito, ricordate però di prenotarvi qui coopfi.info/silent-disco-under30 o qui bit.ly/silentdiscoliberitutti. Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego e con il contributo di Unicoop Firenze e del Consiglio regionale della Regione Toscana nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione. Maurizio Costanzo