Omaggio ai Genesis, a Firenze il concerto-spettacolo dedicato al tour 1972/73

Firenze, 26 febbraio 2025 - Il tour della consacrazione, quello che i Genesis intrapresero tra il 1972 e il 1973 dopo l’uscita degli album “Nursery Cryme” e “Foxtrot”. Un live segnato da brani iconici e da un innovativo impatto visivo che, per la gioia dei fan, torna martedì 4 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze nel concerto dei The Musical Box, la band canadese che da oltre trent’anni riporta in scena gli spettacoli dei Genesis del periodo d'oro. Si tratta dell’unica formazione autorizzata e supportata dalla stessa band britannica e da Peter Gabriel. I biglietti (posti numerati da 38 a 57,50 euro), sono disponibili online su www.ticketone.it, sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). In questo nuovo tour “The Original 1972/73”, The Musical Box propongono brani tratti dagli album “Nursery Cryme” e “Foxtrot”, accanto ad alcuni inediti. La band canadese, che ha condiviso il palco con Phil Collins e Steve Hackett come guest, si è esibita davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo e ha calcato i palcoscenici di alcune delle più prestigiose sale da concerto, come la Royal Albert Hall di Londra e l’Olympia di Parigi. Acclamati per la loro storica rievocazione dei primi Genesis, citati in tutto il mondo per le loro ottime interpretazioni e ricerca di autenticità, The Musical Box hanno la capacità di far rivivere la magia del repertorio e dei costumi della band inglese con performance virtuosistiche, effetti speciali e strumenti vintage, dando vita a dei live irripetibili e guidando i fan, dai più nostalgici ai più giovani, in un viaggio nel tempo. Le date italiane del tour “The Original 1972/73” sono organizzate da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Maurizio Costanzo