Olio extravergine d’oliva, a Reggello entra nel vivo la rassegna

Firenze, 1 novembre 2024 – Entra nel vivo la rassegna dell'olio extravergine d'oliva di Reggello, che quest’anno giunge alla sua 51esima edizione. Ricco il programma, con degustazioni guidate, incontri dedicati all’agricoltura sostenibile, all’olio di oliva e ai nuovi sistemi di coltivazione dell’olivo e della raccolta delle olive in Toscana. L’appuntamento è fino al 3 novembre con la rassegna intitolata ‘Oro Verde: le radici del passato che nutrono il futuro’ al Palazzetto dello Sport di via Brunetto Latini, aperto dalle ore 10 alle 21. Ricco il programma della due giorni. Sabato 2 novembre stand e vendita dell’olio nuovo dalle 10 alle 21.

Nello spazio cooking dalle 10 alle 11 il talk "Vecchi e nuovi sistemi di coltivazione e raccolta”, dalle 11 alle 12 Beauty and Oil - Cosmesi a base di olio d’oliva; dalle 12 alle 13 degustazione "Con l’Olio Evo è tutto un altro Gustò!"; dalle 14 alle 15 Cooking Show a cura di Gola Gioconda; dalle 15 alle 17 sessioni "Grano e olivo", "Mamma... è arrivato il momento della merenda", "Olio e dolce". Dalle 17:30 alle 18:30 Cooking Show "Il Toscano sta su tutto" con lo chef Andrea Perini. Alle ore 18:30 ‘In volo tra le olivete’ la video presentazione. Nello spazio aperitivo: AperiOil in musica dalle ore 19, prelibatezze tipiche toscane con selezioni di olio e cocktail classici rivisitati al gusto di Extravirgin, 1° London Dry Gin all’olio EVO Bio a cura dell'Azienda Agricola Montigiani in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Vasari e Casa Me' Ma. Nello spazio relax alle ore 15 tombola di Emilio l’Olivo.

Nello spazio laboratori dalle ore 15 alle 16 In cucina con la massaia Silvana, dalle 16 alle 17 Laboratorio pratico "E' tempo di olive". E poi il Mercato Tradizionale del Sabato durante la mattina, per le vie e piazze del Comune. La partenza del tour dell’olio alle ore 14:30 la partenza, ‘Le radici... della Fede’ visita all’Abbazia di Vallombrosa, alla Biblioteca antica, al Museo di Arte Sacra con degustazione olio nuovo nell’antico refettorio. Sarà attivo il servizio gratuito di bus navetta (partenza palina lato stadio). Il ritorno è alle ore 17 per info e prenotazioni [email protected].

Ricco anche il programma di domenica 3 novembre: dalle 10 alle 21 Apertura stand e vendita dell’olio nuovo. Nello spazio cooking: dalle ore 10:30 alle 11:30 il talk "Le pratiche agronomiche sostenibili", dalle ore 11:30 alle 12:30: Cooking Show "Il cacciucco vegetale", dalle ore 14 alle 16 Cooking Show a cura di Gola Gioconda con lo chef Renzo Bellandi, ristorante Megabono di Prato; dalle 16 alle 17 Cooking Show con lo chef Marco Anselmi, ristorante Osmo Cucina di Firenze; dalle 17 alle 17:30 Il buon fritto alla contadina con la massaia Silvana; dalle ore 18 alle 19:30 sindaci ai fornelli: Piero Giunti dl Comune di Reggello e Valerio Pianigiani del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Nello Spazio Laboratori: dalle ore 15 alle 17 l’appuntamento è con la Passeggiata creativa "Emilio l’Olivo", dalle ore 15 alle 16 In cucina con la massaia Silvana; dalle ore 16 alle 18 Laboratori artistici.

Negli spazi esterni l’appuntamento è con "Il gioco dell’olio" per tutte le età. E non manca "I Nostrali", il mercato di artigianato e prodotti biologici della nostra terra in Piazza Sturzo, dalle ore 9 alle ore 19 a cura dell’Associazione Terra Libera Tutti. In E-Bike tra olivi e frantoi alle ore 9:15, appuntamento in collaborazione Mori e-Bike Futuro Elettrico. Lunghezza del percorso 17 km, difficoltà media, dislivello 550 mt, rientro previsto per le ore 12:30. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria [email protected]. Un altro appuntamento è ‘Le radici... di Masaccio’ con partenza alle ore 14.30. Visita guidata alla piccola chiesa di San Giovenale, Museo ‘Masaccio’ e alla Pieve di Cascia a cura di Maria Italia Lanzarini - Gruppo della Pieve di Cascia. Aneddoti, curiosità e Pane con l’olio nuovo. Sarà attivo il servizio gratuito di bus navetta (partenza palina zona stadio). Ritorno alle ore 17, per info e prenotazioni [email protected]

Sempre il 3 novembre appuntamento con lo sport, dalle ore 14 col torneo dell’Olio al Tennis Club di Reggello. Shoot-out under 10 per ragazzi della scuola tennis. Fino al 3 novembre esposizione di macchinari agricoli dell'indirizzo Agrario Istituto Vasari di Figline e Incisa Valdarno e della ditta O.R.M.A.

“La mostra dell’olio di Reggello è una delle più prestigiose e longeve in Italia” - afferma il presidente Eugenio Giani, presente all’inaugurazione della 51esima edizione insieme al sindaco di Reggello Piero Giunti, ai consiglieri regionali Cristiano Benucci ed Elisa Tozzi, ai sindaci dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, di Rufina, di Pontassieve e di Rignano sull'Arno. “La manifestazione, giunta alla cinquantunesima edizione, è una delle più autentiche del settore - precisa il presidente Eugenio Giani - e si attesta come una delle mostre espositive di commercializzazione dell'olio di livello regionale e nazionale, registrando una grandissima partecipazione di operatori economici, esperti e consumatori. L’olio di Reggello è una produzione che, negli ultimi anni, si sta sempre più distinguendo, proponendo livelli di eccellenza di assoluto profilo”.

Giani ha ricordato che “la Regione Toscana crede molto nella promozione del settore oleario con politiche agricole di valorizzazione dei prodotti anche al fine di legare l’agricoltura allo stile e alla qualità della vita. I prodotti sani del territorio, come l'olio di Reggello, contribuiscono a rendere la nostra regione protagonista a livello italiano vantando il maggior numero di prodotti con i marchi di qualità IGP, indicazione geografica protetta, e Dop, denominazione origine protetta. Presto avremo anche l'olio toscano con denominazione di Reggello”. “Nel settore dell’agricoltura la Toscana - prosegue Giani - ha altri elementi virtuosi: il record delle superfici coltivate a ciclo biologico senza additivi; l’alto numero di aziende agrituristiche, circa 5.500, che attestano la Toscana come la regione con la maggiore presenza in Italia”. “Le fiere come quella di Reggello - conclude Giani - nella bellissima campagna della montagna fiorentina, adiacente a Vallombrosa e a Sammezzano, rappresentano momenti di confronto economico, di aggregazione di una comunità operosa e di valorizzazione dei prodotti della nostra tavola”.