Sagre, un lungo weekend. Dalle zucche all’olio nuovo

Fine settimana all’insegna di feste paesane, mercatini e sagre. Tre giorni ricchi di eventi dove tiene banco, fino a domenica, la Rassegna dell’Olio Extravergine d’Oliva di Reggello. Nel corso della kermesse, nel Palazzetto dello Sport, saranno presenti gli stand dei produttori di Reggello: sarà quindi possibile acquistare il prezioso olio in anteprima, oppure semplicemente degustarlo, insieme ad altri prodotti tipici locali. Il programma della rassegna prevede anche altre numerose iniziative come passeggiate, percorsi in bici, corsa podistica, eventi per ragazzi e famiglie, degustazioni guidate, cooking show, eventi culturali.

Oggi 1 novembre a Ginestra Fiorentina si terrà la 15ª edizione della Mostra del Bestiame. Il programma prevede fra le attività la fattoria didattica, un mercatino di vintage, modernariato, arte e ingegno, e avvincenti spettacoli equestri. Non mancheranno i prodotti locali a km 0 come l’olio novo, il vino, le bruciate, le ficattole e i bomboloni.

Prosegue Halloween al Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio che fino a domenica accoglie Il Regno delle Zucche, un evento magico e adatto per i bambini e le famiglie. L’iniziativa trasforma il parco in un villaggio incantato con 19 maestose sculture, create utilizzando oltre 20mila zucche. Inoltre sono in programma giochi, divertimento, intrattenimenti didattici ed enogastronomia con lo street food.

Domani e domenica 3 novembre, in piazza Santa Croce a Firenze, si terrà la Fiera delle arti tessili. Per due giorni dalle 9 alle 19, si può trovare il meglio dell’artigianato tessile italiano, con all’opera tessitori, filatori, tintori, sarte e magliaie. Sarà possibile acquistare i loro prodotti. Fiera di Ognissanti al Parco delle Cascine domenica 3 novembre. Torna la grande fiera mercato di autunno allo splendido parco fiorentino, in viale Lincoln e piazzale Kennedy, con oltre 200 banchi di generi vari per tutta la giornata, dalle 8 alle 20. Domenica appuntamento anche in piazza Santo Spirito per il Mercatino artigianato di qualità e vintage. Mentre in Piazza Strozzi c’è Artour con 28 botteghe artigiane. Sempre domenica in piazza Dalmazia ecco l’appuntamento dedicato al collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee ed artigianato creativo. I mercati sono aperti dalla mattina fino a tarda sera.

