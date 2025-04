24 aprile, ‘La Notte dei Ponti’ del 1944: la storia rivive a teatro

Firenze, 25 aprile 2025 - Nella tragica notte tra il 3 e il 4 agosto 1944, i ponti fiorentini, simboli della città e della sua storia, vennero fatti saltare in aria dalle truppe tedesche in ritirata, eccetto Ponte Vecchio. Tra i ponti distrutti quello di Santa Trinita ricostruito "come era e dove era". Ma cosa accadde quella notte e cosa spinse a quel folle gesto? La minaccia degli alleati era alle porte, e per i tedeschi c’era bisogno di prendere tempo. E così, dopo i furti perpetrati alle opere d’arte diventate bottino di guerra, i nazisti pensarono a un espediente che avrebbe rallentato la rapida avanzata dei nemici, un piano che non esitarono a mettere in atto e che nuovamente non risparmiò la bellezza della città. Mentre Palazzo Pitti si trasformò nel rifugio di tanti sfollati, i nazisti imbottirono di esplosivi i ponti, punti strategici da abbattere per non permettere alle truppe alleate di varcare l’Arno. Le esplosioni ridussero in frantumi il Ponte alle Grazie e il ponte alla Vittoria. Chi assistette a quella scena infernale, vide mattoni e detriti schizzare ovunque, sollevando in aria un gigantesco polverone. Resistettero per un po’ solo i piloni di Ponte Santa Trinita con le statue delle Quattro Stagioni, ma quando i nazisti tornarono alla carica, e rinforzarono il colpo piazzando nuovi esplosivi, cedette anche lui. Le acque dell’Arno, diventate un cimitero di ricordi e magnifiche architetture, scorrendo portavano con sé i resti di secoli di storia finiti in frantumi, memorie di una città devastata e colpita al cuore. In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione (1945–2025), La Compagnia delle Seggiole presenta “La Notte dei Ponti di Firenze”, una lettura drammatizzata dedicata Andrà in scena all’ex Cinema Goldoni in Via dei Serragli 107 Firenze stasera alle ore 21. Uno spettacolo intenso e toccante, che intreccia storia e memoria, per riportare alla luce le voci e le immagini di quei momenti drammatici. A cura di Sabrina Tinalli, con Fabio Baronti, Luca Marras e Sabrina Tinalli. L’allestimento è firmato da Fiammetta Perugi e Vanni Cassori, mentre il video editing è a cura di Andrea Nucci.