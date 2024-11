Si accende il Natale di Firenze. La mappa tra regali e solidarietà

Firenze, 24 novembre 2024 – I mercatini di Natale tornano ad animare vie e piazze tra casette nordiche, luminarie e appuntamenti straordinari che accendono e catapultano la città nel pieno dello spirito natalizio. Alcuni sono ormai entrati nelle tradizioni cittadine dell’Avvento, altri sono delle vere e proprie novità. In qualche strada le luci di Natale sono già accese, ma la data per l’accensione generale è il 7 dicembre.

Ma andiamo per ordine. A Firenze è tornato da ieri il tradizionale Weihnachtsmark di piazza Santa Croce. Fino al 22 dicembre gli oltre cinquanta stand ospitati nelle caratteristiche casette di legno porteranno i profumi e i sapori tipici con prodotti di artigianato artistico e cibi tradizionali provenienti da tutta Europa. E ancora al centro polivalente San Donato (tutti i giorni dalle 10 alle 19.30) è aperto, e lo resterà fino al 6 gennaio, il mercatino di Natale che aspetta i fiorentini con 50 casette di legno al cui interno trovare idee regalo e prodotti artigianali tutti da scoprire, mentre dal 7 dicembre al 19 gennaio, sempre a San Donato, tutti in pista sul ghiaccio.

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre dalle 10 alle 19 il Parterre (piazza della Libertà) ospiterà Joulutori – Mercato di Natale Nordico con una vasta gamma di prodotti del nord Europa. Oggi invece a San Godenzo artigianato locale, decorazioni di Natale e stand gastronomici mentre nel pomeriggio l’esibizione del coro gospel Monica Masini & Sound Gospel Train.

Anche la Fiera internazionale della Ceramica si veste a festa e il 30 novembre e il 1° dicembre tornerà in piazza Ognissanti con la sua edizione speciale in versione natalizia. In piazza dei Ciompi il 7 e l’8 dicembre (dalle 10 alle 20) su il sipario su Artefacendo, la mostra mercato con uno show degli artigiani mentre dal 13 al 15 (dalle 10 alle 20) ARTour porterà in piazza Strozzi il meglio dell’artigianato artistico e tradizionale toscano, seguito dal 20 al 23, sempre in piazza Strozzi, dai prodotti enogastronomici artigiani.

Sedici casette in legno in stile altoatesino arrivano invece in piazza Santa Maria Novella per i mercatini di Natale ChristmARS organizzati da Ars Manualis e incentrati sui prodotti fatto a mano. Dal 7 al 22 dicembre gli stand portano in mostra le eccellenze dell’artigianato artistico toscano, arti orafe, pelletteria, legatoria, tessuti, ceramica ed enogastronomia.

Il mercatino Att, che si terrà sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre al Palazzo degli Affari (dalle 9.30 alle 19), è un’ottima occasione per unire shopping e solidarietà e dare un aiuto concreto ai malati di tumore e alle loro famiglie.

Gli appuntamenti non sono ancora finiti. Domenica 1° dicembre gli appassionati potranno partecipare a Savonarola Antiquaria, mentre sabato 14 e domenica 15 arriverà Indipendenza Antiquaria. Il 7 e l’8 dicembre, dalle 10 alle 18 al Grand Hotel Adriatico (via Maso Finiguerra) si svolgerà il mercato natalizio di Pallium.

Tanti oggetti e prodotti saranno offerti in cambio di donazioni che andranno a sostenere l’assistenza sanitaria domiciliare. Nataleperfile è, invece, il mercato di Natale che si terrà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre a Palazzo Corsini, organizzato per raccogliere fondi in favore dell’attività di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio. Anche Ant Toscana ha messo in piedi un calendario solidale che spazia dai regali aziendali ai panettoni con l’evento di punta che si terrà dal 13 al 15 dicembre all’Hotel Villa Medici: al Christmas popup store – Charity for Ant si potranno trovare tante boutique del territorio con capi di abbigliamento, gioielleria e candele natalizie a sostegno del Progetto Bimbi in Ant che si occupa dell’assistenza domiciliare oncologica per i più piccoli.