Firenze, torna la Fiera Internazionale della Ceramica nella speciale edizione natalizia

Firenze, 20 novembre – Un Natale di ceramica, tra creatività e tradizione. Dopo il successo dello scorso anno, a Firenze torna la seconda edizione della Fiera Internazionale della Ceramica nella sua versione natalizia, con una mostra mercato tutta dedicata alla ceramica d’autore. 40 artisti esporranno le loro creazioni uniche sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dalle 10 alle 19, in piazza Ognissanti. La due giorni è organizzata dall'Associazione di Ceramisti Arte della Ceramica, con il patrocinio di Cna Firenze, Artex, Oma - Osservatorio dei Mestieri d’Arte. La manifestazione, che si inserisce come un'appendice natalizia della rinomata Fiera Internazionale della Ceramica, giunta ormai alla sua 25a edizione nella città toscana, si fonda su una tradizione europea di mercati dedicati alla ceramica. Firenze si posiziona all'avanguardia in questa tradizione europea, equiparabile a città come Lione, Diessen, Parigi, Bandol e Faenza. L'atmosfera natalizia sarà arricchita da un vero e proprio viaggio nel mondo della ceramica, con una ricca esposizione di diverse tipologie artistiche: dalla maiolica, colorata e vivace, perfetta per decorazioni e oggetti d’uso quotidiano; al gres, resistente e moderno, ideale per complementi d’arredo e stoviglie di design; passando per la porcellana, un classico intramontabile, raffinata ed elegante, fino al raku, dal fascino rustico e unico, caratterizzato da effetti cromatici imprevedibili. Ogni ceramista esporrà creazioni uniche, pensate appositamente per celebrare il Natale. Dai delicati ornamenti per l’albero alle eleganti stoviglie da tavola, i visitatori avranno l’opportunità di trovare idee regalo originali, raffinate e di alta qualità, frutto della maestria artigianale di ogni artista. I visitatori potranno scoprire i segreti delle tecniche tradizionali e innovative impiegate nella lavorazione della ceramica, tra cui: tornio, l’arte di modellare forme perfette con abilità e precisione; bucchero, un’antica tecnica etrusca che regala superfici scure e lucenti; illustrazioni su maioliche, la pittura su ceramiche tradizionali che unisce creatività e tradizione. I partecipanti in ordine alfabetico: Alessia Prosperi; Alina Vannini; Bagnasco; Maria Luisa - La Grenouille Ceramiche; Bardelli Cinzia; Bazzano Sara; Calderini Valentina; Campana Claudio; Corinne Garnier; Cristina Piattino; Dalla Rosa Fabio; Donzelli Giovanni; Facci Antonella; Giampietro Degl'innocenti; Grillini Ecervialisa; Kirstie Marie Mathieson; Landi Andrea; Mainardi Luca; Mantovani Sara; Marti Lidia; Martinello Nevenka; Mastromatteo Maurizio; Minhambres Marta; Minini Elisabetta; Mocciaro Marta; Motta Riccardo, Draicchio Marica; Pisapia Claudio - Montis Pescalis Ceramiche; Pozzi Lorella; Rauch Kerstin; Raymond Boccaron; Schaffner Sandra Lara; Schiavi Fabrizio; Studio Ceramico Giusti; Valentina Batini.