Aperitivo di Natale per la lotta ai tumori ginecologici

Firenze, 28 novembre 2023 – L’associazione Atco Firenze (Associazione contro il tumore ovarico) organizza un aperitivo per gli auguri di Natale a Palazzo San Niccolò per a partire dalle 17 di domenica 17 dicembre. L’ingresso è a offerta a partire da 50 euro a persona, gratis per i minori sotto i 12 anni.

Il ricavato verrà devoluto all’associazione Acto per l’informazione e il sostegno alle donne con tumori ginecologici, le donne a rischio e i loro familiari. Per informazioni scrivere a [email protected].