Musica, teatro, balli e perfino uncinetto: al Marco Polo torna il festival degli adolescenti

Firenze, 29 maggio 2024 - Dal teatro al cinema, dalla musica ai balli caraibici, dal laboratorio di circo e inclusione a quello decisamente curioso di uncinetto. Torna dal 3 al 5 giugno il festival per gli adolescenti School for Future, organizzato dall’Itt Marco Polo insieme a Murmuris, che dà mano alla scuola nell’organizzazione del fitto calendario. “La mattina facciamo lezione, mentre il pomeriggio e la sera apriamo la scuola a tutta la città - dice il preside Ludovico Arte -. La nostra idea è quella di dar vita ad un piccolo esperimento di scuola aperta, in cui non si insegnano solo le discipline ma anche molto altro: teatro, musica, fino a cose apparentemente insospettabili come l’uncinetto. Furono gli stessi ragazzi a proporre durante l’autogestione un laboratorio di uncinetto, che anche in quest’occasione è particolarmente richiesto. Una mamma mi ha anche scritto per ringraziarmi: da quando sua figlia ha scoperto questa passione ha lasciato un po’ da parte il cellulare. C’è tra i nostri giovani la riscoperta del piacere di fare cose manuali”. Fino a sera sarà aperto il bar della scuola, dove si potranno fare aperitivi e cene leggere.

School For Future 2024, come si legge nel volantino, “è un festival di arte, politica e cittadinanza”. È nato dopo la pandemia per “ridare ai ragazzi uno spazio di condivisione” e rappresenta un momento “per ritrovarsi, discutere e costruire il futuro all’interno di una scuola che per tre giorni diventa un grande spazio creativo e di confronto”.

Tra le proposte, camminate narranti nel quartiere, introduzione alla lingua cinese, tarocchi, yoga della risata, maratona dantesca, laboratorio di difesa personale e proposte curiose come la partita di calcio visionario.

La prima sera, i ragazzi indosseranno dei visori per assistere ad una riscrittura per realtà virtuale di Pirandello. Mentre la sera del 4 giugno andrà in scena “A te e famiglia”, un racconto che accompagna il pubblico alla riscoperta della giustizia minorile in Sicilia, tra storie difficili in cerca di riscatto. Gran finale poi il 5 con una maratona rock.

Da sottolineare che il 4 giugno dalle 15 alle 17 al Marco Polo ci sarà un confronto, trasmesso anche in streaming, con tutti i candidati sindaco.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.ittmarcopolo.edu.it/schoolforfuture