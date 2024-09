Firenze, riparte ‘Musica Diffusa’. L’Ort torna nei quartieri della città

Firenze, 3 settembre 2024 - La rassegna “Musica Diffusa” dell'Orchestra della Toscana ritorna per il terzo anno consecutivo, inserita nel cartellone “Autunno fiorentino” 2024 del Comune di Firenze. Primo concerto in programma il primo ottobre: in totale nove appuntamenti fino al 16 novembre distribuiti nei cinque quartieri fiorentini fuori dal centro storico, tutti a ingresso gratuito. Prenotazioni a partire da domani, 4 settembre. Una formula vincente: cultura e solidarietà insieme. Musica e eventi a stretto contatto con le persone, tutti a ingresso gratuito con prenotazione (a partire da mercoledì 4 settembre). La Fondazione ORT si aggiudica per il terzo anno consecutivo i contributi del bando “Autunno Fiorentino” organizzato dal Comune di Firenze e realizzato grazie a finanziamenti del Ministero della Cultura. Ciò a dimostrazione del successo che “Musica diffusa” ha raccolto in questi anni, cogliendo nel segno, favorendo la ripresa della cultura e dello spettacolo in tutti i quartieri del comune che non rientrano nel sito Patrimonio Mondiale dell’Unesco “Centro storico di Firenze”. Ma oltre al decentramento, è riuscita a intercettare soggetti partner ben radicati sul territorio che ogni giorno portano un aiuto concreto a chi ha bisogno come Fondazione Solidarietà Caritas ETS, Cesvot, e Fondazione Montedomini onlus. Lo confermano anche i risultati ottenuti nel 2023 che superano quelli della prima edizione: 12.800 euro raccolti che hanno permesso di preparare oltre 2.500 pasti distribuiti dalle mense Caritas ai più bisognosi. La collaborazione si rinnova anche con l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche unitamente alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, ubicata al suo interno, che aprirà le porte dell’Aula Magna per due concerti dell’ORT con la possibilità di visitare gratuitamente il Complesso Monumentale (a numero limitato). Si inserisce nella rete di contatto la Comunità di San Leolino che apre le porte della Certosa di Firenze. La formula rimane la stessa: concerti a ingresso gratuito su prenotazione (a partire da mercoledì 4 settembre sulla piattaforma Eventbrite). Il pubblico potrà partecipare al progetto attraverso donazioni libere finalizzate a sostenere Caritasnell’offerta di pasti caldi nelle loro mense. Il calendario degli appuntamenti parte il 1° ottobre e si conclude il 16 novembre, con 9 concerti che coinvolgono l'Orchestra della Toscana in pieno organico e nei vari ensemble di musica da camera. La rassegna si apre martedì 1° ottobre (ore 21:00) alla Certosa di Firenze. Per l'occasione l'Orchestra della Toscana sarà guidata dal pianista Michele Campanella in un programma musicale che intreccia Mozart, Schumann e Carl Maria von Weber. Appuntamento atteso è quello del 16 ottobre al Nelson Mandela Forum (Campo di Marte). Dal podio il direttore principale Diego Ceretta guiderà l'ORT e gli studenti dell'OGI, chiamati per l'occasione in organico. Sempre Ceretta dirige l'ORT nell'Eroica di Beethoven il 26 ottobre (in un doppio appuntamento ore 16:00 e 19:00) nell'Aula Magna dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche alle Cascine in rappresentanza del Quartiere 1. I concerti saranno preceduti da visite guidate (a numero limitato) del Complesso Monumentale. Venerdì 18 ottobre a Palazzo Wanny (Quartiere 4, Via del Cavallaccio 18-24) vi aspettano Le Stagioni di Vivaldi eseguite dagli archi dell'ORT guidati dal primo violino Giacomo Bianchi. Si alternano poi in calendario Gruppi da camera per tutti i gusti. Dagli Ottoni e Percussioni dell'ORT con un programma dedicato a Astor Piazzolla (il 6 ottobre alla Casa della Carità, via Corelli, 89) al quintetto d'archi “Open Strings Quintet” con Il '900 Classic/Rock presenti all'Istituto Principe Abamelek al Galluzzo (via delle Bagnese, 4) domenica 10 novembre ore 16. Protagonista assoluto è infine Alessandro Riccio presente con due suoi spettacoli (entrambi in orario pomeridiano alle 16) in collaborazione con l'ORT. Il primo, di successo, Ti racconto Don Giovanni all'Auditorium Ottone Rosai (via dell'Arcovata 4/6 - Quartiere 5) sabato 5 ottobre. Il secondo, che ha debuttato lo scorso luglio all'Estate Fiesolana, Il mio amico Giacomo in programma al Teatro Affratellamento il sabato 16 novembre. Due occasioni per apprezzare il talento dell'attore fiorentino, forte della sua capacità di trasformista comico e di attore cantante, il quale riesce ogni volta a rendere la musica colta a portata di mano, udibile per tutti. Ad accompagnarlo la musica dall’Ensemble di archi e fiati dell’ORT. Musica Diffusa invaderà tutti i quartieri fiorentini, e come detto tutti i concerti saranno a ingresso gratuito con prenotazione sulla piattaforma online Eventbrite (a partire da mercoledì 4 settembre), oppure scrivendo una mail a [email protected]. Un’esperienza che lascerà un segno, affermando ancora una volta l’importanza della musica e della sua diffusione come elemento portante di civiltà, educazione e crescita personale in particolare fra i giovani. Musica Diffusa è organizzata da Fondazione ORT in collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas ETS, Cesvot, Fondazione Montedomini onlus, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, e Comunità di San Leolino – Certosa di Firenze.