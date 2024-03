Firenze, Pasquetta al Museo Zeffirelli: promozioni sui biglietti

Firenze, 30 marzo 2024 – Pasquetta può essere un’occasione per visitare un museo che racchiude le meraviglie delle arti dello spettacolo, il Museo Zeffirelli nel cuore di Firenze. La Fondazione Zeffirelli, che ospita nello storico complesso di San Firenze la collezione del regista e scenografo di fama internazionale, offre molte opportunità.

Partiamo dalle famiglie: due genitori e due figli minori di 18 anni possono usufruire del biglietto cumulativo a un costo ridotto. Per intrattenere i più piccoli, è stata realizzata una guida interattiva dal titolo ‘Regista per gioco’, da colorare e disegnare.

Sconto sul biglietto anche per chi arriva in città in treno. Grazie alla convenzione siglata dalla Fondazione con Trenitalia, presentando il biglietto del Frecciarossa, si potrà ricevere uno sconto del 50% sull’entrata al Museo.

Chi volesse visitare la collezione con un approfondimento su ogni sala, troverà disponibile anche l’audioguida con contenuti speciali realizzati direttamente dallo staff scientifico del Museo.

Lo spazio museale presenta un percorso che si snoda in più di 20 sale, attraversando la vita e le opere del Maestro Zeffirelli, ma anche i momenti più importanti della storia del teatro di prosa, lirico e del cinema. Tra le novità sono visibili i due costumi da Oscar di Danilo Donati, del famoso ballo di ‘Romeo e Giulietta’.

Inoltre, è possibile visitare anche le sale dedicate alle celeberrime produzioni del ‘Gesù di Nazareth’ e di ‘Fratello Sole, Sorella Luna’, pellicola recentemente tornata in sala in versione restaurata, in occasione degli ottocento anni delle stimmate di San Francesco.

Il mondo spirituale ed escatologico è presente in tutte le sue espressioni, infatti al termine della visita troviamo la sala multimediale dedicata all’Inferno della Divina Commedia di Dante, a sottolineare il legame del Maestro con la città e la sua produzione artistica e letteraria.

Il Museo sarà aperto lunedì 1° aprile, giorno di Pasquetta, il 25 aprile e il 1° maggio con orario 10-18. Chiuso a Pasqua. Tutte le info: 055 2658435; 3201637839; [email protected]