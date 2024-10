Firenze insolita tra itinerari ‘da brivido’. Il 13 ottobre visita al Museo Stibbert

Firenze, 12 ottobre 2024 – Musei che custodiscono imponenti collezioni di armi, armature e costumi medievali, itinerari “da brividi” sulle orme di antichi fantasmi, ed un percorso alla scoperta dei vecchi spedali e luoghi di ricovero, per rendere omaggio ai 30 anni di Emergency e sostenere l’Associazione. È un autunno ricco di proposte quello di EnjoyFirenze, il calendario di visite guidate di Cooperativa Archeologia, realizzate in compagnia di guide ed archeologi esperti, per condurre i visitatori alla scoperta di curiosità e luoghi insoliti della città. Cinqie gli appuntamenti del mese di ottobre, con uno speciale inserito all’interno delle celebrazioni per i 30 dell’associazione fondata da Gino Strada.

Domenica 13 ottobre (ore 11) visita ad uno dei musei più affascinanti della città: il museo Stibbert. Un gioiello che custodisce la straordinaria collezione che l’imprenditore Frederick Stibbert (1838-1906) raccolse nel corso della sua vita, frutto dei suoi numerosi viaggi e della sua passione per la storia. Il percorso museale si snoda attraverso le sale di Villa Stibbert, tra ambienti più familiari, salotti e sale di ricevimento e immense sale dedicate esclusivamente all’esposizione, in un susseguirsi ordinato di oggetti provenienti da tutto il mondo: armi, armature e oggetti d’antiquariato, per un totale di quasi 50 mila pezzi. A rendere ancora più magica la dimora è lo straordinario parco all’inglese, progettato dall’architetto Poggi, con giochi d’acqua, un laghetto, tempietti e grotte. Passeggiando nel giardino, non si può che rimanere affascinati dall’eccentrico tempietto egizio affacciato sull’acqua, progettato dallo stesso Stibbert, decorato con sfingi e rilievi a forma di sarcofagi. Un viaggio nel tempo tra soldati di epoche remote e terre misteriose, un viaggio nella storia, dall’Italia al mondo Islamico fino alle antiche civiltà dell’estremo oriente.