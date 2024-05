Toscana, Festa della Repubblica con ingresso gratuito nei musei. Ecco dove

Grosseto

Nella provincia di Grosseto si potranno ammirare le aree archeologiche di Vetulonia, dell’antica Città di Cosa e di Roselle.

Arezzo

Ad Arezzo e provincia tutti i musei statali sono pronti ad accogliere visitatori e turisti: la Basilica di San Francesco, il Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l’Anfiteatro romano, il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna, il Museo di Casa Vasari e il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi.

Lucca

A Lucca sono visitabili gratuitamente i musei nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi.

Isola d’Elba

All'isola d'Elba aperte le due residenze napoleoniche di Villa san Martino e della Palazzina dei Mulini.

Pisa

A Pisa aperti entrambi i musei nazionali: al Museo di San Matteo alle 11 il prof. Marco Collareta terrà una conferenza su tre opere esposte nella sala della scultura monumentale. La sala, ricavata nella parte absidale della chiesa romanica di San Matteo, tra le più suggestive del museo, è stata dotata di un nuovo apparato didascalico grazie al contributo economico del Rotary Club di Pisa. La conferenza sarà dedicata a opere rappresentative di tre diversi momenti della scultura romanica a Pisa tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo. Partendo dal paliotto d’altare firmato Bonusamicus, che testimonia come sovente le opere a Pisa siano firmate già in età medievale, si passa all’architrave che racconta in forme semplificate la storia in più episodi della conversione dell’Imperatore Costantino da parte di Papa Silvestro, per giungere al rilievo con Cristo Benedicente datato 1204, riferibile alle stesse maestranze che lavorano al portale principale del Battistero, che documenta un’intelligente traduzione in scultura di modelli pittorici e musivi di ascendenza costantinopolitana. Aperta anche la Certosa di Calci, con visite accompagnate con prenotazione obbligatoria.

Pistoia

A Pistoia sarà straordinariamente aperta la Chiesa del Tau, piccolo gioiello tardo – gotico caratterizzato da un ambiente a navata unica suddivisa in tre campate con volta a crociera e completamente decorato con pitture, realizzate intorno al 1372 da Niccolò di Tommaso e Antonio Vite, raffiguranti storie del Vecchio Testamento, del Nuovo Testamento e della vita di Sant’Antonio Abate. Nella chiesa sono inoltre ospitate alcune opere del grande artista pistoiese Marino Marini A Monsummano Terme si potranno visitare le stanze della casa museo del poeta Giuseppe Giusti.

Siena

In provincia di Siena sarà aperto il Museo nazionale Etrusco di Chiusi, al cui interno è esposta una ricca selezione di reperti e corredi tombali, fra i quali si ricordano ritratto di Augusto nelle vesti sacerdotali di pontefice massimo e il Canopo di Dolciano, e l’Eremo di San Leonardo al lago a Monteriggioni, un vero e proprio scrigno di rara bellezza che sorge su uno dei percorsi della via Francigena e che conserva al proprio interno, oltre a uno straordinario affresco realizzato da Lippo Vanni tra il 1366 e il 1370, la Crocifissione, uno dei capolavori della pittura senese del Quattrocento, dipinta intorno alla metà del secolo da Giovanni di Paolo del Grazia. Alcuni musei sono aperti esclusivamente con prenotazione obbligatoria.

