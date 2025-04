Torna il Mercatino giapponese di Primavera a scopo benefico

Firenze, 6 aprile 2025 - Torna a Firenze l’atteso appuntamento con il “Mercatino Giapponese di Primavera e di Beneficenza”, la due giorni ad ingresso libero interamente dedicati all’affascinante mondo del Sol Levante organizzata dal Firenze Magnifico Club sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle 10 alle 19, nella Sala Ex Leopoldine di Piazza Torquato Tasso.

Voluto dall’associazione culturale senza scopo di lucro fondata nel 2007 e presieduta da Junko Fukui, il mercatino nasce per promuovere l’unione fra cultura italiana e giapponese attraverso l’arte, il cibo, le tradizioni e la musica. Ogni anno, il club propone un’edizione primaverile e una natalizia, spesso con finalità benefiche: anche quest’anno, infatti, una parte del ricavato sarà devoluta all’Associazione Voa Voa Amici di Sofia APS.

Protagonisti assoluti della manifestazione saranno gli oggetti artigianali giapponesi, dal fascino intramontabile: kimono, accessori per kimono, giacche di tessuto kimono, cuscini di obi, borse, borsette, tessuti, stampe, ceramiche, porcellane, bambole antiche, pitture e quadri realizzati con collage di origami, magneti, cancelleria nipponica, saponette dai profumi tipici d’Oriente e molto altro ancora. Non mancheranno materiali “vintage” e produzioni in chiave “upcycling”, sempre più apprezzate per l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.

Durante il mercatino saranno inoltre organizzate sessioni guidate di origami, un’occasione per adulti e bambini di scoprire l’arte di piegare la carta secondo la tradizione giapponese. Insomma, un modo unico per avvicinarsi a una cultura che, da secoli, unisce bellezza estetica e profonda spiritualità.

Il “Mercatino Giapponese di Primavera” si conferma quindi come un evento imperdibile per chi desidera avvicinarsi alla tradizione del Sol Levante, fare acquisti originali e, allo stesso tempo, dare il proprio contributo a una nobile causa, perché l’Associazione beneficiaria del service si occupa di assistenza a famiglie con minori affetti da patologie rare neuro degenerative e di sostegno alla ricerca scientifica nell’ambito della diagnosi precoce delle patologie rare. Un weekend all’insegna della solidarietà, dell’arte e dell’incontro tra oriente e occidente, nel cuore di Firenze.