Psicologia ed emotività in un percorso di cura, se ne parla al Parterre

Firenze, 23 gennaio 2025 – Si terrà sabato 25 gennaio la seconda edizione del meeting "La cura inizia dalla volontà di vivere". L'incontro si propone di esplorare le reazioni emotive, cognitive e comportamentali nel percorso di cura del paziente dalla diagnosi di malattia oncologica o cronica. Questo evento riunirà professionisti e addetti ai lavori per discutere e comprendere i meccanismi psicobiologici dei pazienti.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto di bioquantistica applicata, prenderà il via alle 9 nella sala Marmi del Parterre in piazza Libertà, con la registrazione dei partecipanti e una serie di interventi e testimonianze. I lavori saranno introdotti dal dottor Pasqualino Carpensano, psicologo, psicoterapeuta e counselor e dalla dottoressa Valentina Renda Puzzuoli, sofrologa e counselor. Tra gli altri interverranno anche il presidente dell'Istituto di bioquantistica applicata di Firenze, il dottor Valerio Sgalambro, per parlare di prospettiva bioquantica nei processi di guarigione spontanea. La dottoressa Aniela Pratesi, laureata in psicologia e counselor per parlare della casa che cura: rigenerazione e benessere a partire dagli spazi che abitiamo. E il dottor Fabio Cerboni che approfondirà il tema "Le radici della malattia e la chiave della guarigione: il connubio tra biofisica e biochimica".

La partecipazione è gratuita ma occorre confermare la presenza inviando una email a [email protected] oppure chiamando i numeri 338 953 4875 - 347 630 269.