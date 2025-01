Massimo Ranieri, prima di Sanremo c’è Firenze: ultimi biglietti disponibili

Firenze, 11 gennaio 2025 -Per Massimo Ranieri prima di Sanremo c’è Firenze. L’artista sarà in concerto al Teatro Cartiere Carrara martedì 14 gennaio alle ore 21, e ci sono ancora posti disponibili per assistere al live dell’artista. Tra poche settimane sarà sul palco del Festival di Sanremo, ma prima della ribalta del Teatro Ariston, per Massimo Ranieri, c’è l’immancabile appuntamento con il pubblico fiorentino, martedì 14 gennaio al Teatro Cartiere Carrara. Gli ultimissimi biglietti (posti numerati da 41,40 a 74,70 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Massimo Ranieri porterà a Firenze “Tutti i sogni ancora in volo”, spettacolo che prende il titolo dal nuovo album e dall’omonimo libro memoir. In scaletta ci sarà il repertorio più amato dell’eterno scugnizzo oltre a straordinari inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani: tra questi Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi.

La produzione musicale è affidata a Gino Vannelli. Il pubblico potrà ascoltare dal vivo i più grandi successi dell’artista, da Perdere l’amore a Se bruciasse la città, da Rose Rosse a Erba di Casa mia a Vent’anni. Una scaletta di grandi successi intramontabili. Massimo Ranieri si presenterà sul palcoscenico del Teatro Cantiere Carrara con una rinnovata veste scenografica e una band inedita composta da Stefano Proietti al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Emanuele Ciampichetti al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto al violino, Max Filosi e Cristiana Polegri ai sax. Organizzazione e produzione a cura di Marco De Antoniis. Massimo Ranieri sarà in gara al 75esimo Festival di Sanremo con “Tra le mani un cuore”: il brano porta la firma di Tiziano Ferro ed è un inno all’amore, una struggente storia ma anche un atto d’amicizia che farà emozionare. “Tutti i sogni ancora in volo” – verso tratto dalla sua celebre canzone “Perdere l'amore” - è anche il titolo del libro autobiografico uscito per Rizzoli: pagine ricche di aneddoti inediti, foto e confessioni, un bilancio profondo e mai banale, in magico equilibrio tra ciò che è stato e ciò che sarà domani.