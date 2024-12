Firenze, via agli eventi natalizi di Manifattura Tabacchi: visite guidate, workshop e non solo

Firenze, 3 dicembre 2024 – Il Natale accende Manifattura Tabacchi con un’iniziativa volta a valorizzare la creatività emergente. Nei due weekend del 7 e 8, e del 21 e 22 dicembre, si terrà Creative Mani-Factory, il market natalizio organizzato dall’Associazione Heyart, che si occupa di promozione del nuovo artigianato italiano -, aperto al pubblico dalle 10 fino alle 20 nell’edificio B9.

L’evento ospiterà artigiani contemporanei, designer e illustratori, che presenteranno prodotti originali realizzati in pezzi unici o in tiratura limitata.

Abbigliamento, accessori, gioielli e articoli di design sono solo alcune delle proposte del market dove la cura dei dettagli, la selezione dei materiali e la sperimentazione caratterizzano le produzioni degli artigiani e designer di Creative Mani-Factory.

Oltre allo shopping natalizio, sono previsti laboratori e workshop gratuiti a cura degli stessi artigiani del market, dove adulti e bambini avranno l’occasione di sperimentare materiali e tecniche differenti (ricamo creativo, tecniche grafiche, stampa serigrafica, decorazione su ceramica) e assistere a performance di danza, mostre, musica e tanto altro.

Nei weekend di Creative Mani-Factory presente il punto food in prossimità del B9 gestito da Bottega Biologica, le degustazioni a cura di Cuchiss Lab, i brunch a tema natalizio di Bulli & Balene con un happy meal a tema natalizio pensato per i più piccoli, oltre allo special brunch di Natale proposto per tutti i weekend di dicembre da Shake Cafè. Inoltre, Medici Senza Frontiere sarà presente in Manifattura Tabacchi con un proprio corner dove i visitatori potranno fermarsi per conoscere l’organizzazione.

Programma di sabato 7 e domenica 8 dicembre

Sabato 7 dicembre:

- ore 10:30 “Oggi stampo come Wharol!” a cura di Pipiakit: laboratorio per bambini dai 5 anni in su per stampare su carta riciclata con la tecnica serigrafia un disegno a tema natalizio, colorarlo con i pennarelli e montarlo su una cornice, creando un “Warhol” da appendere in cameretta (prenotazioni: [email protected])

- ore 10:30 visita guidata al Caveau di Manifattura Tabacchi Come prenotare

- ore 11-13, laboratorio The rainbow over Florence, laboratorio per bambini dai 6 anni in su a cura di Onouka (per iscriversi: [email protected] – per partecipare è necessaria l’iscrizione all’associazione)

- ore 11:30 visita guidata alla mostra Piero Percoco

- ore 12 visita guidata al Caveau di Manifattura Tabacchi (per prenotazioni qui)

- dalle ore 12 alle ore 18: performance musicale a cura di Bioritmo: in consolle si alterneranno Giacomo Spotti e Phoebe Morgan con un set dalle influenze italo, french disco e londinesi. La performance accompagnerà un photo booth dedicato alla moda sostenibile a cura di The Clothest

- ore 12:30 assaggi enogastronomici e degustazioni a cura di Bottega Biologica, in collaborazione l’Azienda Agricola Ottomani.

Domenica 8 dicembre:

- ore 10.30 “OHIBO’ IT’S XMAS” a cura di Francesca Campigli, laboratorio gratuito per bambini dai 6 anni in su per creare oggetti e decorazioni da mettere sotto ,’albero (prenotazioni: [email protected])

- ore 11 "Decora il tuo piatto in ceramica" con Anseo, laboratorio per adulti o ragazzi dai 12 anni in su, per imparare a decorare con la propria fantasia oppure avvalendosi di immagini d'ispirazione piatti da dessert in argilla che saranno forniti al momento del workshop. Il piatto verrà poi cotto nel laboratorio dell’artigiana e previo accordi spedito oppure ritirato (euro 40, prenotazioni: [email protected])

- dalle 12 alle 15 laboratorio per bambini a cura di Cuchiss Lab per imparare a decorare i biscotti (non è necessaria la prenotazione)

- dalle ore 15.30 alle 18 ZOO_Hub e Opera Prima organizzano il workshop ghirlande di Natale, in collaborazione con Le Pucie (per info e prenotazioni: [email protected])

- ore 16, “OHIBO’ IT’S XMAS” a cura di Francesca Campigli, lettura interattiva per bambini dai 6 anni in su ispirata a testi avventurosi che evocano il clima natalizio di magia e di stupore in cui i bambini saranno coinvolti con oggetti e suoni (prenotazioni: [email protected]) - dalle 15 alle 19 musica natalizia con gli allievi dell’Accademia San Felice - ore 19, Electric Sundays: da Bulli & Balene l’aperitivo con dj set di Emijay, Marco Fumagalli, Tommaso Lippi e Dario Gant.