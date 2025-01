Maggio Musicale, tornano concerti dedicati ai giovani “C’è musica e musica 2.0”

Firenze, 17 gennaio 2025 – Dopo il grande successo della prima edizione di C’è musica & musica, andata in scena alla fine del 2023, al Teatro del Maggio si alza il sipario, a partire dal 19 gennaio e fino al 21 dicembre con nove appuntamenti, sul nuovo ciclo dedicato ai giovani e alle famiglie, “C’è musica e musica 2.0”: il titolo stesso è un riferimento al compositore Luciano Berio, a poco più di vent’anni dalla sua scomparsa, e a un suo celebre programma televisivo dedicato proprio alla divulgazione e all’insegnamento della musica. Nel corso di tutto l’anno il Maggio dunque ripropone – “C’è musica & musica 2.0” – l’iniziativa fresca, briosa e soprattutto divertente per avvicinare il pubblico, non solo quello di domani, al teatro e al grande fascino delle sue rappresentazioni: nove appuntamenti (otto in mattinata, tutti alle ore 11, e uno pomeridiano alle ore 16) in calendario fino al Concerto di Natale del 2025 – che chiuderà il ciclo – grazie ai quali si racconteranno in modo originale non solo i vari aspetti che compongono uno spettacolo, ma anche, ad esempio, i vari strumenti che formano un’orchestra con il loro ruolo e l’importanza che hanno. Gli eventi, tutti programmati in Sala Zubin Mehta, si articoleranno nei fine settimana raggruppati in due parti: sei concerti che accompagneranno il pubblico fino alla tarda primavera e altri tre che andranno in scena nel corso del prossimo autunno. Domenica 19 gennaio alle ore 11 è in programma “Giocando con la musica!”, con il maestro Aram Khacheh sul podio della Sala Mehta alla guida dell’ Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. In apertura al programma della mattinata la Sinfonia dei giocattoli di Edmund Angerer (che alcuni però attribuiscono a Leopold Mozart o a Franz Joseph Haydn) a cui segue la Sinfonia in fa diesis minore Hob:I:45, detta Degli addii, di Franz Joseph Haydn. La presentazione dello spettacolo è di Cristina Bersanelli: vincitrice del Premio Abbiati-Siebaneck 2017, assegnatole dai critici musicali italiani per il progetto Opera Azione Libertà ispirato alla collana "Su il sipario", si occupa di didattica musicale e di lirica da oltre vent’anni. Formatosi al Conservatorio di Firenze, Aram Khacheh ha collaborato con la Milano Chamber Orchestra e ha all’attivo numerose produzioni con l’Orchestra “I Musici di Parma”; più recentemente ha debuttato alla guida ha della Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti” ed è tra i fondatori del “Bazzini Consort”, di cui è attualmente direttore artistico e musicale e con i quali ha tenuto numerosi concerti sinfonici e da camera. Nel corso del lungo e appassionante ciclo sono numerosi i protagonisti previsti nei diversi spettacoli e tra essi alcune delle parti soliste dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, il Coro di voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino con la sua direttrice Sara Matteucci, a cui si articolano le voci narranti e recitanti che presenteranno e racconteranno i vari spettacoli al pubblico fra i quali Lorenzo Baglioni e Gaia Nanni, apprezzatissimi attori fiorentini conosciuti anche per le loro apparizioni televisive e cinematografiche che tornano a calcare il palcoscenico del Maggio a seguito dei grandi successi della prima edizione di C’è musica & musica. Un altro gradito ritorno è inoltre quello di Alfonso Antoniozzi, che sarà protagonista di Pierino e il Lupo il 24 maggio, fra i più apprezzati baritoni della sua generazione e anche lui fra i protagonisti dello scorso ciclo di eventi. A loro si aggiungono sono anche i numerosi e valenti direttori e direttrici d’orchestra sul podio della Sala Mehta fra i quali Aram Khacheh, Nima Keshavarzi e Danila Grassi. Grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze è allestita, in uno spazio adiacente alla zona del bar del Foyer, una zona dedicata ai giovanissimi, con i prodotti di cancelleria della linea ecologica ViviVerde Coop che mette a disposizione dei ragazzi materiali per la scrittura e il disegno. Inoltre compresa nel prezzo del biglietto è prevista anche una piccola colazione. Maurizio Costanzo