Londa, torna la Festa di Settembre con eventi e attività

Firenze, 28 agosto 2024 - Torna la tradizionale Festa di Settembre di Londa, nata per celebrare la celebre Pesca Regina, eccellenza del luogo e presidio Slowfood. Dal 6 all'8 settembre un weekend di eventi ed attività che animeranno le vie del paese per far scoprire le tipicità culturali, naturalistiche ed enogastronomiche del territorio. I tre giorni di festa prevedono stand enogastronomici ed eventi organizzati e gestiti dalle associazioni locali coordinate dalla Pro Loco Londa, tra i quali: il concorso “Pesca d’Argento 2024” che dal 1983 assegna al miglior produttore un riconoscimento per la miglior Pesca Regina prodotta nell’anno, una mostra del libro, spettacoli musicali e dj set. All’interno della 3 giorni, si inserisce il programma di restituzione di A dimora, la prima residenza d’artista della Montagna Fiorentina, quest’anno alla sua seconda edizione. Nell’estate del 2024, gli artisti Arianna Pace, Tommaso Mannucci (Monograff) e Ornella Cardillo hanno soggiornato nel Comune di Londa, sulla Montagna Fiorentina, con l’obiettivo di progettare un’opera in dialogo con il paese e la natura che lo circonda all’interno di un percorso pensato per dare risalto alla relazione e alla pratica del fare. Il programma della residenza d'artista mira a creare connessioni tra persone e ambiente, stimolando riflessioni su spazi fisici, servizi ecosistemici, patrimonio culturale e modelli economici comunitari. I lavori nati durante A dimora restituiscono a pieno un’immagine del luogo fatta di moltitudini, di vecchie storie, nuove tradizioni e di un indissolubile legame con la natura. Le opere d’arte create durante questa edizione sono permanenti e vanno ad inserirsi nel paesaggio di Londa: da un murales nel centro del paese, passando per un giardino condiviso incastonato nella collina a una scultura luminosa sulle rive del lago. All’interno del weekend di eventi e attività legate alla Festa di Settembre, si inserisce il programma di restituzione finale delle opere dei tre artisti della seconda edizione. Venerdì 6 settembre ore 18 opening ufficiale e inaugurazione opera di Ornella Cardillo. Sabato 7 settembre ore 11 inaugurazione opera di Arianna Pace. Domenica 8 settembre ore 16.00 - Inaugurazione opera di Tommaso Mannucci (Monograff). La residenza d'artista “A dimora” è finanziata dall’Unione Europea - Next Generation EU PNRR M1C3 l2.1 “Attrattività dei borghi storici - linea B” e co-finanziata dal Progetto Europeo Future DiverCities (Creative Europe). Fino al 31 agosto, al Castagno d'Andrea, Percorsi d'arte nel Falterona. Anche quest’anno il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ospita una nuova edizione di Percorsi d’Arte nel Falterona, l’appuntamento annuale promosso dalle Associazioni di Castagno d’Andrea e diretto da Angelo Caruso, presidente dell’associazione culturale City Art., che continua a risplendere nel panorama artistico toscano. Gli artisti invitati a partecipare, immergendosi nel territorio, hanno assorbito le suggestioni offerte dalla natura incontaminata e dal ricco patrimonio storico del Parco e del borgo di Castagno d’Andrea. Questo approccio contemplativo e rispettoso ha permesso loro di creare opere permanenti in armonia con l’ambiente circostante, trasformando ogni intervento artistico in un elemento perfettamente integrato e significativo del paesaggio. Al percorso si accede a partire dal centro visite del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Con il Patrocinio e contributo del Comune di San Godenzo. Con il contributo dell’Unione Europea - Next Generation EU - PNRR M1C3 I2.1 Attrattività dei Borghi Storici, linea b, progetto "Montagna Fiorentina". Partecipano gli studenti per il Biennio di Nuovi Linguaggi Espressivi: Sebastiano Branca, Enrico Budri, Giacomo Donati, Matilde Lezzerini, Marianna Piccini, Irene Scartoni. Partecipano gli studenti per il biennio in Visual Culture - Curatela e Didattica dell’Arte: Valentina Amelia, Zikun Cui, Maria Letizia Dionisio, Martina Mazzocchi, Giulia Moneti, Beatrice Pasquali. Prosegue infine la Festa della birra il 30 e 31 agosto al Parco degli Alpini di San Godenzo. L’area delle feste di San Godenzo si trasforma in un ambiente tirolese, animato da un villaggio di personaggi vestiti con i tipici costumi e tanta musica. Le serate saranno accompagnate da cene con le migliori specialità: stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzle e tanto altro, fino ad arrivare al gustosissimo spazio per i dolci. E ovviamente birra: chiara, rossa, weiss e a caduta.