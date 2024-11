Libraccio Firenze compie 20 anni: quattro giorni di festa tra brindisi ed eventi

Firenze, 26 novembre 2024 – Libraccio Firenze compie 20 anni: un traguardo importante da festeggiare insieme ai lettori. La storica libreria fiorentina, situata a pochi passi da Piazza del Duomo, celebra il proprio anniversario con una serie di momenti culturali dedicati a grandi e piccini Tra brindisi e saluti istituzionali, sketch teatrali, incontri con autori e attività laboratoriali per bambini, l’appuntamento è per le giornate del 4, 5, 6 e 7 dicembre, nel capoluogo toscano, presso la sede di via de’ Cerretani. Un programma fitto e altamente variegato, in grado di coinvolgere grandi e piccini. Vent’anni di Libraccio Firenze: gli appuntamenti da non perdere. A dare il via alle celebrazioni sarà la giornata di mercoledì 4 dicembre. Dalle 15 alle 17 la libreria sarà infatti animata da Ritratti tra le righe, uno dei format più amati di Libraccio: chiunque acquisterà un libro avrà l’occasione di essere immortalato, tra gli scaffali, da un fotografo professionista. A partire dalle ore 17 seguiranno i saluti istituzionali alla presenza della sindaca della città Sara Funaro e del presidente della Regione, Eugenio Giani, accompagnati da un brindisi. La giornata del 5 dicembre avrà inizio alle ore 16 con lo sketch teatrale di Anna Meacci e Daniela Morozzi. A seguire, dalle ore 17 avrà luogo la festa degli autori fiorentini che, tra i suoi protagonisti vedrà Marco Vichi, Leonardo Gori, Paolo Ciampi, Massimiliano Scudetti, Tomaso Montanari e Vanni Santoni. Venerdì 6 dicembre dalle ore 17:30 sarà possibile assistere a un altro dei format cardine di Libraccio, Libraio per un giorno, con Nicoletta Verna, autrice de I giorni di vetro (Einaudi). Per l’occasione, Verna si trasformerà in libraia per qualche ora, offrendo i suoi personali consigli di lettura. A chiudere queste quattro giornate sarà Giovanni Manna che, dalle 11:00 di sabato 7 dicembre, condurrà un laboratorio per bambini, presentando il suo Babbo Natale e la piccola renna (Edizioni Piemme). Libraccio, una delle principali catene di librerie in Italia, impegnata sin dalla sua fondazione a rendere la cultura quanto più democratica e accessibile, si distingue nel mercato anche grazie al forte legame con il territorio costantemente perseguito. Legame che non è mancato neanche alla sede fiorentina del Gruppo. Libraccio Firenze ha raccolto nel 2004 l’eredità ed il marchio della storica libreria Seeber, cara a intellettuali quali Croce, Ungaretti, Montale e Vittorini, ma soprattutto ai tanti lettori fiorentini che la frequentavano abitualmente.. Situata nel centro cittadino a due passi dal Duomo ed è dotata di un’ampia selezione tra libri usati, nuovi, scolastici e articoli di cartoleria. Libraccio ha deciso di celebrare i 20 anni della libreria fiorentina con un’iniziativa culturale in quattro giornate. “Abbiamo deciso di celebrare così i 20 anni di Libraccio Firenze, mettendo al centro il legame storico che la libreria ha con il territorio e con le persone che la abitano quotidianamente e occasionalmente: una libreria è un punto di riferimento culturale importante, capace di fungere da luogo di incontro tra mondi distanti e generazioni diverse. Abbiamo voluto dar vita a un’iniziativa capace di dare spazio a chi questo punto vendita lo ha visto nascere, l’ha supportato e lo supporta: a partire dalle istituzioni locali, sino ad arrivare agli scrittori fiorentini e ai nostri stessi lettori. Nel farlo, abbiamo deciso di portare i format Libraccio più consolidati, uno dei nostri strumenti principali per coinvolgere chi legge e cercare di avvicinare alla lettura chi ancora non ne ha ancora scoperto e compreso il piacere” commenta Edoardo Scioscia, amministratore delegato e tra i soci fondatori di Libraccio. Maurizio Costanzo