Firenze, tornano le ‘Lezioni di storia’ al Niccolini: iniziano Ferrari e Nencini

Firenze, 23 aprile 2024 – Si terrà lunedì 29 aprile alle 17 al Teatro Niccolini, in via Ricasoli 3, il primo incontro del nuovo ciclo di Lezioni di Storia, ideato da Franco Cardini e Riccardo Nencini e quest’anno incentrato sui geni della Toscana: artisti, letterati, architetti, musicisti, scienziati che hanno ispirato le future generazioni con le loro idee rivoluzionarie. A inaugurare la rassegna saranno la storica dell’arte Daniela Ferrari, curatrice presso il MART di Rovereto, e lo scrittore Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux, in un dialogo con la giornalista Carlotta Romualdi. Mentre Ferrari indagherà sulle possibili definizioni di “genio”, in una riflessione che prende le mosse dalla filosofia antica, Nencini si concentrerà sulle figure di due grandi giornalisti del Novecento: Oriana Fallaci e Indro Montanelli. “Due Toscanacci”, spiega, “irriverenti verso il potere, provocatóri ma sempre con buoni argomenti, scrittura formidabile, tagliente, asciutta, due legni storti che hanno fatto la storia del giornalismo e infine della letteratura italiana”. Le Lezioni di Storia, realizzate con il sostegno di Fondazione CR Firenze, proseguiranno lunedì 6 maggio alle 17 con una conferenza di Riccardo Bruscagli dedicata a Dante Alighieri. Gli ospiti successivi saranno Fabrizio Ricciardelli (13 maggio), Eugenio Giani (20 maggio), Cristina Acidini (27 maggio), Franco Cardini (3 giugno), Giovanni Cipriani (13 giugno), Raffaello Napoleone (17 giugno), Alberto Batisti (24 giugno), Isabella Gagliardi il 1 luglio.

