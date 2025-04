Le ‘Meccaniche celesti’ accendono la solidarietà: serata‐omaggio a Franco Battiato

Firenze, 23 aprile 2025 – Mercoledì 30 aprile alle 19.30, la Venerabile Confraternita della Misericordia di Quinto aprirà le porte al concerto “Le meccaniche celesti, omaggio a Franco Battiato”, organizzato dall’Associazione Firenze in Armonia. Sul palco del salone di via Antonio Gramsci 703 si alterneranno la voce e la chitarra acustica di Riccardo Mori, l’elettrica di Francesco “Frank” Cusumano e il violino di Serena Moroni, in un viaggio tra i brani più visionari e spirituali del cantautore siciliano.

La serata non celebra soltanto la musica di Battiato: durante l’evento sarà infatti donato alla Misericordia di Quinto un monitor multi parametrico trasportabile, capace di seguire in tempo reale i parametri vitali dei pazienti durante il tragitto in ambulanza, migliorando la sicurezza del trasporto sanitario sul territorio.

«Il rapporto fra Firenze in Armonia e la Misericordia di Quinto è ormai consolidato – racconta Federico Faldi, presidente dell’associazione –. Negli anni abbiamo già realizzato diverse donazioni; questa volta portiamo un apparecchio particolare, essenziale per il monitoraggio in emergenza. La Misericordia, da parte sua, ci ospita per assemblee, cene e spettacoli. È uno scambio virtuoso che prosegue da tempo, proprio come quello che coltiviamo con altre istituzioni cittadine».

Dopo aver registrato, lo scorso anno, il record di donazioni in termini numerici, Firenze in Armonia punta ora sulla “particolarità” dei contributi, come appunto strumenti specifici, calibrati sulle necessità delle realtà con cui collabora. «Questo monitor – conclude Faldi – rappresenta un passo avanti concreto, e la cornice delle canzoni di Battiato ci permette di lanciare un messaggio di speranza e bellezza.» L’ingresso alla serata è su prenotazione obbligatoria ([email protected], tel. 336 321 539). Un invito a lasciarsi trasportare dalle “meccaniche celesti” della musica per atterrare, con gesti tangibili, sulla terra della solidarietà.