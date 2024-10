La Toscana delle Donne, a novembre parte ‘Il Viaggio’ verso diritti e parità di genere

Firenze, 1 ottobre2024 – Tutto pronto per l’edizione 2024 de ‘La Toscana delle donne’, che si terrà dal 15 al 26 novembre. La manifestazione promossa dalla regione Toscana e ideata dalla capo di Gabinetto Cristina Manetti, offrirà dieci giorni di oltre 50eventi gratuiti, con nomi importanti dal mondo della cultura, dello spettacolo, del sociale e dello sport che si incontrano per dare il proprio contributo, confrontarsi e condividere temi dedicati ai diritti e alla crescita della parità di genere, alla lotta all’odio e alle discriminazioni. Questa terza edizione ha come titolo “Il Viaggio”, e dono davvero gli appuntamenti e gli ospiti: Stefania Sandrelli, Monica Guerritore, Alessio Boni, Maurizio de Giovanni, Cristiano Militello, Simona Cavallari, Paolo Vallesi, Katia Beni, Beppe Dati. Molti gli incontri sui temi della salute, del lavoro e della cultura, iniziative che in collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità del Consiglio Regionale e finanziate dai Fondi Comunitari Europei, gettano luce sui molti temi legati alla scoperta o riscoperta delle potenzialità femminili, sui diritti delle donne oggi e su quanto ancora occorre lavorare e sulle prospettive per innescare il cambiamento culturale e sociale. “Per la Regione Toscana – ha detto il presidente Eugenio Giani - la centralità di una politica di valorizzazione della donna è fondamentale. Per questo tre anni fa, la Presidenza con la mia capo di Gabinetto Cristina Manetti, è diventata punto di riferimento nell’organizzazione di questo evento nel periodo che è il più forte catalizzatore delle tematiche femminili, quello che ruota attorno al 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Iniziative che ogni anno crescono e che in questa edizione 2024 sono diventate oltre 50. In questi giorni si parlerà di feminicidi e di violenza sulle donne, ma anche del ruolo positivo e attivo che la donna deve avere nella società in tutti i settori dall’economia, alla sanità, al sociale, allo sport. La manifestazione di novembre sarà accompagnata da una novità assoluta, ovvero un testo di legge che si intitolerà proprio “La Toscana delle donne”: si tratta di una legge quadro che raggruppa i riferimenti che vanno dalla parità di genere, alla violenza, alla salvaguardia del ruolo della donna nelle amministrazioni pubbliche. E’ un atto che vuole rappresentare la spinta e il valore che la Toscana dà alla donna”. “La Toscana delle donne – ha detto la capo di Gabinetto Cristina Manetti - è diventata un vero e proprio viaggio per i diritti. Non a caso il tema che abbiamo scelto per questa terza edizione è “Il Viaggio”. In quanto Regione, siamo stati capofila nel dibattito sul ruolo della donna nella nostra società. Questo confronto ha portato la Toscana ad essere la prima in Italia ad offire gli asili nido gratis alle famiglie e ad attivare il Codice Rosa riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e alle persone discriminate. Insomma, sono tanti gli appuntamenti, oltre 50, per una Toscana delle Donne che prosegue il suo “Viaggio” per costruire insieme politiche in grado di perseguire concretamente la parità di genere e quel cambiamento culturale indispensabile per la nostra società”. Il programma nel dettaglio. Si parte venerdì 15 novembre al teatro Era di Pontedera dove si svolgerà una sorta di anteprima del festival con il reading “Pugni nel cuore” di Maurizio De Giovanni un testo sulla violenza di genere che vede sul palco proprio De Giovanni insieme a Marco Zurzolo, Marianita Carfora, Umberto Lepore, Carlo Fimiani. Assumendo il punto di vista del carnefice, lo scrittore racconta l'amore che diventa gelosia, ossessione e odio. Sabato 16 novembre l’apertura ufficiale de La Toscana delle donne 2024 sarà sabato 16 novembre al Teatro del Maggio, in sala Mehta. Alle 17.30 Stefania Sandrelli leggerà “Relazioni pericolose” un reading centrato sull’universo femminile di Mascagni. L’intera vicenda di Cavalleria rusticana infatti viene letta dalla parte di Santuzza impersonata per l’occasione dalla grande attrice italiana. Ci saranno poi le performance di canto pop e lirica dell’Italian Trio Soprano, composto dalle talentuose Elena Rossi, Marika Franchino e Viola Sofia Nisio e quella della compositrice e pianista Giulia Mazzoni. Tra le novità di questa edizione 2024 c’è anche l’inizio della collaborazione con Lucca Comics & Games che curerà una mostra esclusiva, inaugurata durante la Rassegna, dove tre tra le più note fumettiste italiane del momento – Alice Milani, Rita Petruccioli e Margherita Tramutoli – interpreteranno il tema dell’anno. E proprio al Teatro del Maggio, il 16 novembre, le tre fumettiste, con la loro arte delicata e incisiva, creeranno tre opere originali che saranno inseriti nella mostra e, in seguito, verranno battuti all’asta tramite la piattaforma CataWiki: il ricavato sarà destinato a sostenere progetti di aiuto alle donne. Contemporaneamente verrà inaugurata l’esposizione 'Sophie Dickens – Il grande cavaliere dell’Apocalisse' a cura di Crumb Gallery, la prima galleria d’arte in Europa dedicata esclusivamente alle donne artiste. Domenica 17 novembre la mattina è dedicata a “Pedale Rosso” una pedalata e camminata contro la violenza di genere nata da un’idea di Marianella Bargilli, con il supporto organizzativo del ciclista medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene e campione del mondo Paolo Bettini e ATCommunication. PedaleRosso è un progetto che si propone di calamitare, attraverso la Ride & Walk, persone e interesse all’interno della città durante la giornata per sensibilizzare la popolazione sui valori dell’uguaglianza e della parità di genere, promuovendo la mobilità sostenibile e rafforzando il tessuto sociale della città. Saranno distribuite le magliette create per l’occasione e potranno essere usate le bici con pedalata assistita messe a disposizione da RideMovi, l’azienda Italiana alla guida della micromobilità con il bikesharing. Si partirà alle 10.00 dal Parco delle Cascine per arrivare, sul percorso del Tour de France, in piazza del Duomo verso le 11 dove sarà allestito un palco sul quale con dj Carletto ci saranno Cristiano Militello, il cantante Paolo Vallesi e il paroliere Beppe Dati che intratterranno il pubblico su vari temi come l’inclusione, la parità di diritti e lo sport come riscatto. Nell’occasione verrà inaugurata l’installazione del maestro Marco Lodola sempre dedicata alla violenza di genere, in collaborazione con Pedale Rosso. Uno stand con i prodotti della Mukki - Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ristorerà le sportive e gli sportivi all’arrivo. Lunedì 18 novembre la manifestazione si sposta al Centro tecnico di Coverciano per una Giornata dello Sport che inizia alle 10 e che vede la presenza delle atlete toscane protagoniste delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Sarà quindi presentata la Carta etica dello sport femminile, promossa da ASSIST e Soroptimist che la Toscana adotterà, prima regione a farlo. La mattinata si conclude con la consegna di un premio alla Società di Pallavolo Castelfranco serie A2. Alle 19 al Teatro della Pergola va in scena lo spettacolo “Dialogo di una prostituta con il suo cliente” di Dacia Maraini con Simona Cavallari e Federico Benvenuto per la regia di Guglielmo Ferro. Martedì 19 novembre è la giornata dedicata alla Salute di genere a cura di Ispro, Codice Rosa e Lions Kit. Dalla mattina ci saranno due unità mobili dotate di mammografo di Ispro, che sosteranno in piazza Duomo a Firenze per offrire una pluralità di interventi di prevenzione oncologica. Come lo scorso anno, il progetto fa parte di un più generale percorso di potenziamento delle attività collegate agli screening oncologici all’interno del sistema sanitario regionale. Sempre in piazza Duomo sarà collocato anche un gazebo nel quale il personale fornirà informazioni su vaccinazione HPV, eleggibilità per screening cervicale e del colon-retto, corretti stili di vita e percorsi di riabilitazione oncologica bio-psico sociale. Ci saranno informazioni e animazioni a disposizione delle cittadine e dei cittadini sulle attività legate al Codice Rosa. Alle 17 presso l’Aula Magna del Rettorato di Firenze, in piaza San Marco, sarà presentato il libro “Eva Adamo e l’albero della conoscenza, - la salute di genere come strumento di cura personalizzata” a cura di Rossella Marcucci e Viola Davini. Mercoledì 20 novembre è la giornata del primo dei due appuntamenti di AnimaeLoci, itinerario letterario e artistico alla ricerca dei luoghi dell’anima a cura della associazione culturale “La Nottola di Minerva” presso il museo dell'Opera del Duomo. L’altro appuntamento sarà Domenica 24 novembre al Centro Pecci di Prato Giovedì 21 novembre alle 9,30 in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, le assessore regionali Alessandra Nardini e Serena Spinelli presentano il rapporto Antiviolenza 2024. E sarà presentata la Legge regionale sulla Parità di genere. Il pomeriggio ci sarà l’appuntamento con Baker Hughes Nuovo Pignone dove, nel learning center dello stabilimento di Firenze dalle 15.30 alle 18 si parlerà di formazione e innovazione al femminile. L’incontro è anticipato da un’anteprima giovedì 7 novembre nello stabilimento di Massa sul tema ‘Donne senza confini professionali: role model e casi reali di donne che stanno abbattendo il muro”. Nel pomeriggio presso l’Aula magna del Nuovo Ingresso di Careggi 3 è in proramma il II Congresso fiorentino di medicina di genere. Venerdì 22 novembre in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati per il terzo anno consecutivo torna l’appuntamento con “Di Pari Passo - Idee, prassi e politiche per opportunità senza confini di genere”, organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità del Consiglio Regionale dalla Fondazione per la Formazione Politica e Istituzionale Alessia Ballini insieme ed in collaborazione con Anci Toscana e Upi Toscana. Un momento dedicato a pubbliche amministrazioni e pari opportunità, per riepilogare “il fatto” in funzione del “da farsi”, uno spazio dedicato al confronto diretto e allo scambio di buone pratiche, affinché gli enti locali possano concretamente stare “al passo e di pari passo”. Per l’edizione 2024 molti saranno gli argomenti da approfondire, a partire dall’urbanistica di genere, che è oggi al centro di importanti e innovative ricerche e sta animando un interessante dibattito in molte città europee: pianificare e progettare gli spazi, i luoghi e le attività, mettendo al centro sostenibilità, inclusività e pari opportunità, può rappresentare una chiave di volta per creare benessere e avvicinarci davvero agli obiettivi dell’Agenda 2030. Sabato 23 novembre è la consueta giornata dedicata alla visita del FAI e quest’anno la scelta è caduta sulla Villa medicea di Careggi, di proprietà della Regione Toscana. Il pomeriggio, alle 15, in Palazzo Strozzi Sacrati si svolgerà invece un incontro dedicato al cinema. Nell’ambito del Festival di Cinema di Donne in programma al Teatro della Compagnia dal 20 a 24 novembre, il Festival al femminile più longevo d’Italia che a La Compagnia, la Casa del Cinema della Regione Toscana, racconta da 45 anni lo sguardo delle donne sul mondo, nella sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati si terrà un momento (incontro a porte chiuse che però sarà filmato e potrà essere in seguito visibile) di scambio, di dialogo e confronto fra alcune delle protagoniste, attrici e registe, dei film in programma nel Festival che quest’anno tra le ospiti attese ha Margarethe Von Trotta, Celine Sciamma, Jasmine Trinca e Piera Detassis. Tra le novità del Festival di Cinema di Donne anche 20 posti omaggio ogni giorno per chi manda una mail a [email protected] specificando il titolo del film e segnalando con oggetto “Toscana delle Donne.” Alle 17,30 sempre in Sala Esposizioni Elisabetta Vagaggini presenterà il suo libro “Le conoscevo bene - Storie di donne che fanno il cinema” (edito da La Vela). Domenica 24 novembre al Centro Pecci di Prato al mattino si svolge il secondo appuntamento di Animae Loci, itinerario letterario e artistico alla ricerca dei luoghi dell’anima a cura della associazione culturale “La Nottola di Minerva” in cui sarà affrontato il tema del lavoro. Alle 17.30 al Teatro Goldoni di Firenze va in scena Monica Guerritore in: “Quel che so di lei, donne prigioniere di amori straordinari”. La messa in scena in forma drammatica dei momenti finali della tragica vita di Giulia Trigona, zia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Lunedì 25 novembre nella Giornata contro la violenza sulle donne, mentre Palazzo Strozzi Sacrati si illumina di rosso, alle 16.30 partono le performance in piazza Duomo. Prima in Sala Pegaso le voci del Coro Femina diretto da Lisa Kant, impegnato nella lotta contro la violenza sulle donne e di genere, darà vita a "Oltre il Silenzio...le Donne" un viaggio musicale e letterario che celebra la forza, il coraggio e la dignità delle donne, al pianoforte Daniele Madio e lettura di Gemma Storai. Attraverso brani musicali di ogni genere, il coro intonerà canti di libertà e forza, intrecciando melodie che spaziano dal pop al classico, fino a toccare l'anima con i toni della tradizione e della modernità. Alle 18 ci si sposta tutti al Teatro della Compagnia dove Katia Beni e Benedetta Giuntini interpreteranno “Diritti e Rovesci...ma pari!”, spettacolo in cui una giornalista a volte fuori di testa intervista un'attrice comica a volte intelligente, su diritti delle donne e pari opportunità, esperienze di lavoro, di vita. Un'esilarante catena di gag e monologhi che lascia spazio a riflessioni semiserie su stereotipi di genere e diritti violati. Martedì 26 novembre per la Giornata dei Fondi comunitari, in Palazzo Strozzi Sacrati appuntamento su “Donne e Innovazione con i fondi europei”. La Regione Toscana è da sempre all’avanguardia nel promuovere misure ed iniziative a sostegno dell’innovazione e dell’inclusione sociale. La giornata di riflessione vuole fare il punto sulle attività realizzate ed in fase di realizzazione che con i fondi europei (FSE+, FESR, FEASR, Interreg Italia Francia marittimo) mettono l’accento sul legame virtuoso tra genere ed innovazione. Alle 21 al Teatro Era di Pontedera va in scena “Uomini si diventa” Nella mente di un femminicida, reading contro la violenza sulle donne con Alessio Boni e Omar Pedrini con la regia di Alessio Boni. Il programma de La Toscana delle Donne 2024 continua nei giorni seguenti con la diciannovesima edizione presso Arezzo Fiere del Forum Risk management dal titolo “Verso un nuovo sistema sanitario equo-solidale-sostenibile dal 26 al 29 novembre; Mercoledì 27 novembre alle Manifatture di Prato con il Comitato di sorveglianza FSE e il pomeriggio alle 18.30 nella chiesa di santo Stefano al Ponte a Firenze il concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina del maestro Lanzetta. Dal 28 al 30 novembre il congresso presso Villa Vittoria Palacongressi di Firenze dal titolo “Conoscere e riconoscere l’infanzia. Dalla Toscana politiche e pratiche”. “La Toscana delle Donne OFF”. Due gli eventi: il primo il 25 ottobre alle ore 15, in collaborazione con AST, Associazione stampa Toscana, dal titolo "Kamala Harris e il potere/dovere del giornalismo", un incontro moderato da Sandro Bennucci, presidente Assostampa Toscana che vede come relatrice Lucia Aterini, giornalista, capo servizio de "Il Tirreno" che affronterà il tema delle elezioni americane che fanno emergere anche l'opportunità del mondo dell'informazione di raccontare una figura femminile in ascesa, una sfida per il linguaggio, la cronaca e l'analisi politica. Il secondo evento OFF è l’anteprima assoluta della mostra su Maria dei Medici, una delle figure femminili più importanti della storia, di cui a maggio 2025 saranno celebrati i 450 anni dalla nascita con una mostra senza precedenti che sarà inaugurata a palazzo Strozzi Sacrati a maggio 2025 a cura del direttore del Museo de’ Medici Samuele Lastrucci. Saranno esposti preziosi documenti e importanti opere d’arte in prestito da collezioni pubbliche e private italiane e internazionali. Le opere in mostra saranno svelate durante uno degli incontri nell’ambito del programma di novembre de La Toscana delle Donne. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per info e per registrarsi https://latoscanadelledonne.it/.