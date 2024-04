“La supposta eredità del Cavalier Nencioni”, in scena al Teatro Verdi

Firenze, 29 aprile 2024 – L’appuntamento con il divertimento è per giovedì 23 maggio alle 21, nel Teatro Verdi di Firenze, dove il Rotary Firenze metterà in scena la commedia “La supposta eredità del Cavalier Nencioni”, di Stefania Mancini e Maurizio Faggi. Lo scopo è dei più nobili: raccogliere fondi a favore di “Seconda chance”, ossia di un’associazione impegnata nel far conoscere alle imprese la legge Smuraglia (193/2000), che offre agevolazioni a chi assume - anche part time o a tempo determinato - i detenuti in art. 21, cioè ammessi al lavoro esterno. A mettere in scena la divertente commedia sarà un gruppo di allievi/attori del Rotary Club Firenze - i “Rotaractor” - guidati dal noto ed apprezzato regista Andrea Bruno Savelli. “Otto amici, professionisti ed esponenti della vita pubblica e produttiva fiorentina- spiegano gli organizzatori -, sfideranno con tanta passione uno dei più prestigiosi palcoscenici d’Italia: il Teatro Verdi di Firenze, con un testo teatrale dal dialogo comico e brillante che ironicamente racconta i retroscena di una discussa eredità. Il ritratto di una piccola comunità che finisce per condurre lo spettatore – in assoluta leggerezza – nel labirinto grottesco delle contraddizioni umane. Per ricordare sempre che la vita è talmente complessa ed imprevedibile che non resta che riderci sopra.”

Ad esibirsi nella commedia diretta da Andrea Bruno Savelli saranno gli attori rotariani Beatrice Pazzaglia, Orazio Guerra, Stefania Comini, Antonella Mansi, Franco Baccani, Salvatore Paratore, Costanza Innocenti, Luigi Salvadori e Vincenzo Di Nardo. La doppia finalità del service riguarda anche la realizzazione di un “monumento alle donne capace di testimoniare il loro contributo nella comunità”, in occasione delle celebrazioni del centenario del Rotary Club Firenze che a stretto giro aprirà un apposito bando per la realizzazione del progetto.

Gli ingressi per lo spettacolo saranno disponibili a partire da sabato 4 maggio presso la biglietteria del Teatro Verdi di Firenze. Info: 055.284921 dalle 9 alle 12.