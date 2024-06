Quinta edizione de "La Rinascita della Bellezza", festival estivo a Barberino

Barberino di Mugello (Fi), 26 giugno 2024 - Nuova edizione, la quinta, del festival estivo “La Rinascita della Bellezza”, firmato dalla compagnia Catalyst guidata da Riccardo Rombi e Emilia Paternostro.

Gli appuntamenti saranno nelle piazze, nei giardini e in altri spazi di Barberino di Mugello, tra cui il Castello, il Lago di Bilancino e il Teatro Corsini. Dal 29 giugno al 24 luglio, spettacoli di teatro, musica e circo, performance, concerti e percorsi itineranti, in spazi convenzionali e non, dedicati anche a valorizzare il ricco patrimonio artistico del territorio, che si rende scenario e palcoscenico naturale di tutti gli eventi. Ad inaugurare la rassegna, sabato 29 giugno alla Pieve di Cavallina dalle ore 18 e domenica 30 giugno al Lago di Bilancino dalle ore 10 (prenotazione obbligatoria) è “L’imbarazzo dell’infinito” di Mariagiulia Colace, con Marco Pasquinucci della Compagnia Officine Papage. La performance, ispirata al racconto “L’uomo bicentenario” di Isaac Asimov, avviene in diretta, ma si segue in cuffia, tramite il proprio smartphone. Pensata per un solo spettatore, viene ripetuta più volte per offrire quest’esperienza a un pubblico più ampio. Il Castello di Barberino, domenica 30 giugno, dalle ore 18, ospita “Aria e i bambini cavalieri” di Cantiere Obraz, tratto dal libro “Le piante mi hanno raccontato” di Michèle Kahn e dal viaggio delle piante di Stefano Mancuso. Un percorso teatrale itinerante di educazione all’ambiente e cura degli alberi organizzato per piccoli gruppi e rivolto a bambini e ragazzi. In piazza Cavour giovedì 4 luglio, alle ore 21.15, arriva “La grande sfida dei comici dell’arte”, con gli allievi della scuola di teatro di Catalyst. Una serie di lazzi, improvvisazioni, danze e canzoni per riportarci a un periodo rivoluzionario in cui il teatro, quello della seconda metà del Cinquecento, vide per la prima volta le donne calcare il palcoscenico. "A spasso per New Orleans!” è il concerto itinerante di mercoledì 10 luglio, alle ore 21.15, per il centro storico di Barberino di Mugello, con la compagnia musicale e teatrale Camillocromo. Il repertorio del sestetto spazia dagli anni ’20 ai ’40 coprendo tutto il periodo che va dal dixieland o jazz delle origini fino alla nascita dello swing. “Alberi maestri” è invece la performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante in programma giovedì 11 luglio, alle ore 19 (luogo in via di definizione, prenotazione obbligatoria). Guidato da un performer, il pubblico vivrà un’esperienza sonora, poetica e visiva attraverso un percorso che lo condurrà verso una consapevolezza empatica ed emozionale per un viaggio nello straordinario mondo vegetale. "Scrutando il cielo”, di Laboratori Permanenti, Catalyst e Teatri d’Imbarco, al Teatro Corsini sabato 13 luglio alle ore 21.15, è un primo studio intorno ai temi di "Madre Coraggio e i suoi figli" di Bertolt Brecht e si concentrerà sulla tragedia di ogni guerra: l'annientamento delle giovani generazioni, il cinismo a cui l'essere umano arriva con la sua insensata avidità di distruggere e di essere distrutto. Nei Giardini del Teatro Corsini, mercoledì 17 luglio, alle ore 21.15, vedremo “Lammerica”, con Giorgia Calandrini e Dafne Tinti, la regia di Riccardo Rombi e le musiche originali live di Giovanni Magaglio, di Temporeale. Uno spettacolo ispirato ai diari privati di Chiara Calda e Teresa Luongo, due donne del Novecento che hanno vissuto il periodo della migrazione italiana. Spettacoli tout public, nell’ambito di Flood Festival, per gli appuntamenti sul Lago di Bilancino: giocoleria con Barba Fantasy Show (giovedì 18 luglio), clown Giulivo e il mago delle bolle Thomas Goodman (venerdì 19 luglio), laboratorio di circo e lo spettacolo di musica e acrobazie “On the road. La vita è come un viaggio” (sabato 20 luglio), giochi e aquiloni (domenica 21 luglio). Gran finale del festival in piazza Cavour con il concerto dell’orchestra Rom e Gagè: un repertorio fuori dagli schemi che passa con disinvoltura da Rossini al Rock&Roll condito dal fantastico mondo zingaro (mercoledì 24 luglio). Quasi tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.