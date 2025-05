Intimità sotto i riflettori: Fulvio Irace svela la casa tra letto e like

Firenze, 19 maggio 2025 - Il confine fra “stanza tutta per sé” e selfie virale corre veloce quanto uno swipe: lo racconterà dopodomani, mercoledì 21 maggio alle 17.30, Fulvio Irace, architetto e storico dell’architettura, nella Palazzina Reale di piazza Santa Maria Novella. Invitato da Fondazione Architetti Firenze e Selfhabitat Cultura per l’appuntamento inaugurale delle “Lezioni di Design 2025”, Irace porterà a Firenze la sintesi della mostra parigina «L’Intime de la chambre aux réseaux sociaux», appena chiusa al MAD. A cavallo tra analisi storica e provocazione contemporanea, la lectio magistralis – introdotta dall’architetta e giornalista Patrizia Scarzella – scandaglierà l’evoluzione dell’intimità domestica dal XIX secolo ai reality show, passando per i mobili/icone degli anni Sessanta come il letto cabriolet di Joe Colombo o la living tower firmata Werner Panton. Irace intreccerà femminismo, consumismo, pandemia e migrazioni per dimostrare come, in architettura, l’intimità oscilli ciclicamente fra conquista di autonomia e perdita di privacy: oggi i social, le telecamere urbane e i droni rilanciano la domanda su quanta riservatezza siamo disposti a cedere per sentirci sicuri – o semplicemente visibili. L’incontro, gratuito, vale due crediti formativi professionali agli iscritti all’Ordine degli Architetti e si inserisce in una rete di partner che include MAD – Murate Art District, DIDA dell’Università di Firenze, ADI Toscana, Fondazione Michelucci, MUS.E, Museo Horne, Institut Français e Comune di Firenze.