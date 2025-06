Firenze, incontro pubblico su 'Sport e cuore' con esperti e la maratoneta Antonella Belli

Firenze, 11 giugno 2025 - Oggi, 11 giugno, alle ore 18, alla Manifattura Tabacchi si terrà l’evento gratuito con la maratoneta Antonella Belli per scoprire l’importanza di effettuare screening medico sportivi sia in ambito agonistico che amatoriale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con lo Sudioesse. Praticare attività fisica regolarmente e a qualsiasi età è una delle abitudini da avere per mantenere uno stile di vita sano. Anche in ambito sportivo si parla di prevenzione con controlli medici mirati, fondamentali per garantire la salute e la sicurezza degli atleti sia a livello agonistico che amatoriale.

Il modello italiano di screening medico-sportivo, da effettuare periodicamente con prove fisiche ed elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo, si è rivelato un approccio vincente per individuare precocemente - anche in assenza di sintomi - anomalie cardiache o patologie non diagnosticate, riducendo così l’incidenza di eventi cardiaci gravi tra gli atleti di ogni livello. Per il ciclo di incontri 'La salute in un talk', Synlab Toscana propone mercoledì 11 giugno, alle 18, l’evento ad accesso libero “Sport e cuore; la prevenzione che salva”, realizzato in collaborazione con lo Studioesse presso l’Atelier Manifattura Tabacchi (edificio B6 - via delle Cascine, 35).

L’appuntamento avrà come relatori Claudio Mondo, project manager e Medical Center manager Synlab, il dottor Niccolò Maria Sposimo, medico legale e direttore sanitario, la dottoressa Silvia Tozzi, chinesiologa e posturologa di Lostudioesse, la dottoressa Valeria Dubini, ginecologa ed endocrinologa, la dottoressa Francesca Bonanni, cardiologa, il dottor Angelo Palma, medico dello sport.

Sarà presente la maratoneta Antonella Belli, che racconterà la sua esperienza in ambito di prevenzione e preparazione atletica. L’iniziativa pubblica sarà l’occasione per approfondire con gli specialisti i rischi ai quali si va incontro, a fronte di un’attività fisica agonistica e non, se non si effettuano screening medici per ottenere l’idoneità sportiva e per analizzare quali sono i sintomi più comuni da non sottovalutare e indagare con visite specialistiche per preservare la propria salute. Ci sarà infine anche un focus dedicato alle donne sulla prevenzione cardiovascolare, in particolare sulla cardiopatia ischemica. Al termine del talk, tutti i partecipanti sono invitati a condividere le proprie esperienze personali e rivolgere domande agli esperti. A seguire ci sarà un rinfresco.

Synlab si impegna quotidianamente per mettere al centro le persone e la loro salute, rispettando il territorio e l’ambiente, con responsabilità, affidabilità e innovazione e ha introdotto in Italia un nuovo approccio “integrato” all’innovazione medica, alla prevenzione e alla cura della salute in conformità ai più elevati standard qualitativi europei, con l’obiettivo di offrire ai clienti una base solida e affidabile per prendere le migliori decisioni terapeutiche possibili.

Le piattaforme regionali attraverso cui l’azienda è presente nei territori, comprendono 10 laboratori, oltre 300 punti prelievo, oltre 80 polidiagnostici, poliambulatori e un’ampia gamma di servizi per laboratori partner, specialisti e aziende. Synlab Italia è parte del Gruppo Synlab, l’azienda leader in Europa nel settore della medicina di laboratorio e della diagnostica medica. Attivo in più di 20 paesi e 4 continenti, il Gruppo mette a disposizione di pazienti, medici, cliniche e industria farmaceutica una serie completa di strumenti diagnostici innovativi e affidabili.