Mugello, al via il festival Etnica tra musica, teatro e incontri

Firenze, 11 giugno 2025 – Protagonista la musica ma non solo, anche mostre, teatro, performance, incontri, dj set, mercato e street food etnico. Etnica, Mugello Global Groove, giunto alla ventisettesima edizione e presentata questa mattina a palazzo del Pegaso, si tiene dal 26 al 29 giugno, in quattro comuni del Mugello. L’obiettivo del festival è quello di promuovere musica e cultura popolare nelle sue forme più disparate, unendo territorio, arte e tessuto urbano. “Per la prima volta Etnica si apre, esce dal comune di Vicchio e raggiunge Dicomano, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo -ha detto la consigliera regionale Fiammetta Capirossi – Siamo ben felici quando i territori lavorano insieme e riescono ad offrire un prodotto sia musicale che turistico ed enogastronomico; quando l’evento diventa territoriale è vinta la scommessa delle politiche regionali degli ultimi anni.” “Un’iniziativa che ha un messaggio molto chiaro di coinvolgimento e condivisione -ha detto il componente dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa Francesco Gazzetti – Questi eventi aprono l’estate toscana con l’obiettivo di mettere insieme i territori e di offrirsi sia ai turisti che ai toscani”. “Etnica si fa ‘diffusa’ – ha detto il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri – un’edizione ancora più mugellana poiché si apre ad altri comuni del nostro territorio. La manifestazione si distingue da anni per la qualità e il livello dell’offerta musicale e culturale nel panorama regionale ma anche nazionale. E questa 27esima edizione, grazie al sostegno dell’Unione dei Comuni, proporrà oltre a Vicchio interessanti appuntamenti a Dicomano, Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo, all’insegna della multiculturalità”. “E’ la prima azione per il rinnovamento che abbiamo iniziato come Unione dei comuni del Mugello per il turismo, per la valorizzazione di certi eventi che hanno una loro ripetitività negli anni – ha sottolineato Federico Ignesti assessore al Turismo Unione dei Comuni del Mugello, sindaco di Scarperia e San Piero -. Abbiamo stipulato una convenzione con Etnica che, con la nuova dicitura dove mette il Mugello nel testo dell’iniziativa, riflette l’idea di un evento che esce dal comune di Vicchio e raccoglie spazi anche negli altri comuni”. Nicola Cipriani organizzazione di Etnica, associazione Jazz Club Of Vicchio si è soffermato sul programma, sottolineando che “il festival si svolge in luoghi suggestivi, nei cuori storici dei borghi mugellani” e che “dà spazio ad artisti che non fanno parte dei consueti circuiti musicali”. Centrale la musica con le performance di Alborosie dei London Afrobeat Collective, de La Maschera, dei Cimafunk e ancora di Peppe Voltarelli, Sandro Joyeux, Cisco Belotti, gli Afrodream, Sinedades e il trio Staino/Mocata/ Coscia. Spettacolo anche con due performance teatrali, cinque incontri/interviste, dj set e tre mostre L’ingresso al centro storico di Vicchio prevede un biglietto di 5 euro ed un abbonamento a 12 euro per l’intero festival. I concerti diffusi avranno un ingresso simbolico a 1 euro e gratuito per chi è abbonato al festival. Maurizio Costanzo