L'illustratore fiorentino Degl'Innocenti firma il manifesto di Sentiero Film Factory

Firenze, 12 giugno 2025 – Un cielo che si fa schermo, una città che si fa comunità: ecco cosa rivela il manifesto (da oggi online e sui social) della 5/a edizione Sentiero Film Factory, il primo festival fiorentino di cortometraggi e lungometraggi opera prima e seconda che racchiude in un unico evento incontri industry, workshop, pitch per sceneggiature e masterclass con professionisti del settore, che si terrà nel cuore dell’Oltrarno fiorentino dal 12 al 20 settembre (ingresso libero). Firmata dall’artista e illustratore fiorentino Jacopo degl’Innocenti (Japa), la locandina è una composizione ricca di poesia visiva, capace di racchiudere in un’unica immagine l’anima del festival: la condivisione.

Sui tetti del quartiere di San Frediano, decine di persone si ritrovano per assistere alla proiezione di un film su uno schermo molto particolare: il cielo stesso, che si trasforma in una tela stellata. Firenze, con la sua inconfondibile silhouette, appare sullo sfondo discreta, ma non invadente, accompagna la scena senza dominarla. Il focus qui, non è la città come destinazione turistica, ma un invito a salire in alto, a cambiare prospettiva, a vivere insieme il cinema come un’esperienza collettiva. Il sogno di un festival che abita la città, che la trasforma, che risveglia chi la abita. Il primo appuntamento da segnare in agenda è il 24 giugno: a partire dalle ore 18, lo spazio del Lumen ospiterà la proiezione del documentario “Fuoriluogo” documentario di Tommaso Ferrara e Filippo Gobbato, che segue le vite di alcuni utenti dei Centri di Salute Mentale di Gorizia, Palmanova e Latisana: Maciste Pericoli, in cerca di una casa dopo un gesto distruttivo; Patrick Dorella, alias Psaicopat, giovane rapper con il sogno dello Sherwood Festival; e Michela Varutti, operatrice impegnata in un’esperienza di vacanza inclusiva a Grado, offrendo uno sguardo profondo sul significato di libertà, fallimento e riscatto. La proiezione sarà preceduta da “Vedo Gente”, ciclo di incontri e proiezioni dedicato al documentario sociale e al dialogo con il pubblico. Si prosegue il 12 luglio in piazza Piazza Pitti, dove il grande schermo di Apriti Cinema ospiterà il lungometraggio “Il mio compleanno” opera prima e drammatica del regista Christian Filippi, in collaborazione con Incinema - Festival del Cinema Inclusivo. La trama segue la vita di Riccardino, giovane in procinto di compiere 18 anni, che vive da anni in una casa-famiglia, lontano dalla madre, affetta da disturbi mentali. Sognando di ricongiungersi a lei, decide di fuggire e affronta la realtà della loro relazione: un legame segnato da fragilità, amore e rifiuto. Il film esplora la crescita forzata, i fragili equilibri emotivi e la complessità degli affetti spezzati, offrendo un ritratto autentico e intimo di una famiglia al limite.

Il programma estivo continua il 24 agosto, nuovamente al Lumen per un doppio appuntamento: la proiezione del documentario “Il sogno basterà?” di Azzurra Fragale, delicata riflessione sotto forma di documentario che indaga il rapporto tra uomo e natura attraverso l’ascolto delle api. Utilizzando suoni registrati in arnie, città, monasteri e montagne, il film si trasforma in un’esperienza immersiva. Il ronzio delle api diventa musica, guidato dall’ensemble Tobees, intrecciando biodiversità e consapevolezza ambientale. Una riflessione poetica sul suono come ponte tra uomo e ambiente naturale. La proiezione sarà preceduta da Visioni Musicali, il format curato da Materiali Sonori che unisce cinema e musica dal vivo. Protagonista della serata saranno le Api e il concerto dei Tobees, tra suoni elettronici e suggestioni visive ambientali. A settembre, per i più piccoli – ma anche per chi ama guardare il mondo con occhi curiosi – arriva Sentierini – Il cinema in tasca, un laboratorio di tre mattine pensato per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni che si svolgono dentro il progetto “Estate All'Ardiglione” al giardino Dell’Ardiglione (ex-Nidiaci).

Guidati dal regista e facilitatore Lorenzo Ci, i giovani partecipanti impareranno a ideare, girare e montare un vero cortometraggio, affrontando temi importanti attraverso il linguaggio del cinema. Il laboratorio si terrà l’8, 9 e 10 settembre, e il corto realizzato sarà presentato in sala durante la giornata inaugurale del festival, giovedì 12 settembre alle ore 17.30. Il festival è realizzato con il contributo e inserito nella rassegna "Estate Fiorentina 2025" e con il sostegno di Fondazione CR Firenze nell'ambito del Bando Arti Visive con lo sponsor di Unicoopfirenze e Bronzetto Srl e il patrocinio del Q1 Firenze e la collaborazione della Biblioteca Thoaur. Sentiero Film Ets è una realtà di promozione cinematografica nata grazie all'esperienza dell'associazione Black Oaks Pictures che dal 2017 porta avanti progetti residenziali, formativi, produttivi e promozionali nell’ambito audiovisivo. Attualmente organizzato dal Team composto da Matteo Laguni, Pierfrancesco Bigazzi, Olivia Fanfani e Andrea Rapallini il festival è giunto al quinto anno di attività e ha un obiettivo primario, ambizioso ma non impossibile: valorizzare i giovani talenti e le produzioni indipendenti attraverso la realizzazione e la promozione di cortometraggi a Firenze e in Toscana.