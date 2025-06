Fabbrica Europa, il 16 giugno “Sentimental poligono”

Firenze, 12 giugno 2025 – Il 16 giugno, con inizio alle ore 19, grazie a Fabbrica Europa si svolgerà “Sentimental poligono” con Cristina Kristal Rizzo, Annamaria Ajmone, Silvia Calderoli. L'evento sarà al tiro a segno nazionale ni piazzale delle Cascine 6, a Firenze, e rientra nell'ambito dell'Estate fiorentina, la serie di appuntamenti ideati dal Comune (insieme a tante altre realtà) che andranno avanti per i prossimi mesi. Nel dettaglio, si legge in una nota, 'Sentimental poligono è un happening che si svolge all’interno del poligono a 50 m della storica società del tiro a segno Firenze, fondata nel 1859 nel parco delle Cascine di Firenze dove tuttora ha sede. Questo luogo inaspettato, spazio geometrico di confine e precisione, diventa l’habitat di un’esplorazione corporea ed emotiva.

La performance è un invito a rallentare, osservare e sentire i corpi immersi in un’onda espressiva che attraversa l’ambiente e chi lo osserva, come un luccichio tremolante, una quiete dolcissima, un auspicio d’innocenza. Lo spettatore è attivamente coinvolto nell’osservazione, è invitato a prendere la mira, come un tiratore con il bersaglio, fino a cogliere l’attimo in cui il gesto si fa vibrante. Il poligono, solitamente spazio di controllo, diventa campo di risonanza emotiva e di intensità affettiva, una pura passione”. Per poter accedere all'evento è necessario prenotarsi alla piattaforma eventbrite.it: non ci sono costi. Per tutte le informazioni è possibile anche chiamare i numeri 0552638480 o 055365707. In alternativa si può visitare il sito internet www.fabbricaeuropa.net. Nel complesso l'Estate Fiorentina 2025 prevede quatro mesi di cultura con 139 soggetti organizzatori coinvolti, 121 progetti diffusi, quattro eventi speciali tematici, nove grandi festival, per oltre un milione e 700mila euro di investimenti con fondi Pn Metro e circa 200mila euro di fondi comunali, per un totale che supera un milione e 900mila euro; oltre ai 14 spazi estivi, tra cui le nuove assegnazioni piazza Edison, piazza Indipendenza, giardino San Lorenzo a Greve e l’ex campeggio di piazzale Michelangelo.