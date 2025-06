Firenze, triathlon alle Cascine: aperte le iscrizioni

Firenze, 11 giugno 2025 - Da oggi, mercoledì 11 giugno, è possibile iscriversi all’evento «Triathlon Firenze: sport, salute, comunità», promosso dalla Fondazione Careggi Ets in collaborazione con TRIevolution Sport Eventi, sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon, che prevede per il 13 settembre una grande gara alle Cascine di Firenze. È possibile partecipare scegliendo tra il Duathlon Kids, pensato per i più giovani, e il Triathlon Sprint, gara di rilievo nazionale con la frazione di nuoto nella piscina delle Pavoniere. Si tratta di un evento unico a Firenze che si tiene nel polmone verde della città il parco delle Cascine appunto: il progetto “Triathlon Firenze: sport, salute e comunità” promosso dalla Fondazione Careggi ETS in collaborazione con Trievolution Sport Eventi sarà un’iniziativa che unisce sport, salute e solidarietà. Obiettivi principali: promuovere la città di Firenze come punto di riferimento per lo sport e il benessere, valorizzando il patrimonio culturale e naturale attraverso un evento di grande impatto; contribuire alla riqualificazione del Parco delle Cascine attraverso un’iniziativa che mira a coniugare sport, salute, sostenibilità e valorizzazione del territorio; sensibilizzare sull’importanza della prevenzione primaria promuovendo uno stile di vita sano grazie allo sport. Contribuire a sostenere il progetto della Fondazione Careggi ETS per Il benessere del paziente oncologico con l’obiettivo di creare un coordinamento delle attività di assistenza per il benessere dei pazienti oncologici affinché possano accedere a percorsi dedicati e integrati che riguardano la nutrizione, l’attività fisica, la psiconcologia, la banca della parrucca, la sessuologia integrata, il counseling oncogenetico, la musicoterapia, l’estetica sociale. Il concept dell’evento si svilupperà attraverso le tre parole chiave del titolo: sport, salute, comunità. Unire sport e salute: il triathlon/duathlon come simbolo di salute, equilibrio, resistenza ed inclusione sociale, e Firenze come cornice perfetta per valorizzare la sinergia tra sport, natura e benessere. L’evento prevede il triathlon di livello nazionale sulla distanza sprint 750 mt nuoto, 20km bici e 5km corsa; Duathlon Kids promozionale per la categorie giovanili e bambini/ragazzi con disabilità, data: 13 settembre. Il luogo è il parco delle Cascine e la piscina delle Pavoniere.