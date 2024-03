Democrazia a rischio nell’Unione europea: incontro con Jan Zielonka

Firenze, 12 marzo 2024 - La difesa della democrazia dal crescente scetticismo, presente anche negli stessi Paesi dell’Unione Europea, è l’argomento principale degli appuntamenti di “ValEUs Lecture”, che prenderanno il via con la conferenza tenuta dal politologo Jan Zielonka, docente di Oxford e dell’Università Ca’ Foscari Venezia, venerdì 15 marzo al Campus di Novoli (ore 10 - Edificio D6, aula 0.18, via delle Pandette 9 - Firenze). L’incontro inaugurale del ciclo, dal titolo “Why do States fail to live up to their normative credo?”, illustrerà le criticità che si trova ad affrontare la democrazia, uno dei valori europei fondamentali e attualmente “sotto attacco”.

La conferenza metterà a fuoco le inefficienze delle democrazie che impediscono a Stati, organizzazioni e alla stessa Ue di mantenere le promesse in campi cruciali come cambiamento climatico, migrazioni e sicurezza informatica. “La democrazia – spiega Zielonka – è per sua natura miope in termini di tempo e spazio. Mentre un numero sempre maggiore di problemi ha una natura transnazionale e richiede un impegno a lungo termine, la democrazia è confinata in un certo territorio e obbligata a dare la priorità agli elettori del presente”.