Harry Potter, il raduno nazionale dei fan a Signa

Signa (Firenze), 21 agosto 2024 – A Signa torna il raduno nazionale dei fan di Harry Potter, dal 27 agosto all'1 settembre a Villa Alberti. Al centro della manifestazione, presentata oggi, il gioco di ruolo dal vivo a tema Harry Potter intitolato 'Il quarto cerchio’: spazio poi al torneo di quidditch, duelli di incantesimi, il ballo del ceppo alla piscina dei Renai.

A promuovere l'evento quest'anno sarà Revelio, l'associazione di promozione sociale nata nel 2024 da un piccolo gruppo di amici appassionati del mondo del fantasy con un'esperienza decennale nell'organizzazione di eventi di gioco di ruolo dal vivo.

"Per Signa si tratta di un'opportunità straordinaria, un'occasione di alta cultura che, attraverso il gioco di ruolo, darà modo a tutti i partecipanti, che arriveranno da tutta Italia, di superare la razionalità e scoprire elementi rimasti celati - dichiara il sindaco Giampiero Fossi - Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di poter mettere nuovamente a disposizione dell'associazione organizzatrice questo nostro spazio, col suo parco monumentale, una villa prestigiosa che si trova nel cuore della città, che con i suoi molti spazi potrà ben accogliere tutti i fans di Harry Potter. Un'iniziativa patrocinata dal Comune che ospiteremo a Villa Alberti: accogliamo questo evento con entusiasmo perché conosciamo il grande successo riscosso dalle passate edizioni ma anche per dare la possibilità a cittadini e turisti di conoscere un luogo di pregio come la nostra villa”.